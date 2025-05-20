Лена Ленина рассказала о конфликте с Перминовой и её молодым бойфрендом на Каннском кинофестивале

Лена Перминова, Тарас Романов и Лена Ленина (фото: Instagram* @lenaleninaofficial)
Светская львица Лена Ленина поделилась подробностями конфликта, вспыхнувшего между ней и моделью Леной Перминовой на Каннском кинофестивале. Об этом пишет Super в своём Telegram-канале.
Представительницы российского шоу-бизнеса встретились у входа в отель Carlton и начали обмениваться любезностями. Перминова похвалила причёску Лениной, а та, в свою очередь, сказала то, чего не следовало бы.
Ленина добавила, что теперь ей захотелось «поскрести по сусекам модельных (эскорт)-агентств», чтобы найти себе такого же молодого человека.
Читайте также:
«Городская сумасшедшая приехала»: звёздный стилист не оценил образ Лены Лениной в Каннах
«Придется переспать с кем надо»: Лена Ленина высказалась о запретах Каннского кинофестиваля
Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
«А вот у Вас всё красивое! Кроме причёски». Неловкая пауза. Я продолжаю (мысли-мечты вслух): «Но самое красивое у Вас – это он! (Съедаю глазами 29-летнего манекенщика из модельного агентства) [Тараса Романова]», – заявила Ленина.После этих слов она попросила Перминову сфотографироваться с её возлюбленным, но без неё. В ответ Ленина получила отказ.
Ленина добавила, что теперь ей захотелось «поскрести по сусекам модельных (эскорт)-агентств», чтобы найти себе такого же молодого человека.
Читайте также:
«Городская сумасшедшая приехала»: звёздный стилист не оценил образ Лены Лениной в Каннах
«Придется переспать с кем надо»: Лена Ленина высказалась о запретах Каннского кинофестиваля
Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова