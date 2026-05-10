«Хочу прожить до 110 лет»: Кэмерон Диас рассказала, как материнство изменило её жизнь
53-летняя Кэмерон Диас откровенно рассказала о своём отношении к позднему материнству после рождения третьего ребёнка. Звезда стала гостьей подкаста Гвинет Пэлтроу The goop, где затронула тему критики, с которой столкнулась после появления малыша.
По словам актрисы, некоторые люди негативно отреагировали на то, что она решилась стать мамой в зрелом возрасте. Однако сама Кэмерон Диас уверена: именно сейчас она максимально осознанно подходит к воспитанию детей и семейной жизни.
Актриса призналась, что рождение ребёнка стало для неё источником новых сил и мотивации. Теперь, по её словам, она мечтает прожить как можно дольше ради своей семьи и шутит, что готова дожить минимум до 110 лет, чтобы видеть, как растут её дети.
Сейчас Кэмерон Диас и её супруг, музыкант Бенджи Мэдден, воспитывают троих детей. Старшей дочери Рэддикс уже семь лет, сыну Кардиналу — два года, а младшего ребёнка пара назвала Наутас.
Семья ведёт закрытый образ жизни и старается редко делиться подробностями личной жизни. Супруги живут в Монтесито, избегая лишнего внимания публики и прессы.
