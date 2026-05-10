«Очень сильно расстроилась»: Виктория Боня раскрыла диагноз после травмы
Виктория Боня поделилась в соцсетях подробностями травмы ноги, которую получила во время подготовки к восхождению на гору Чогори (К2) — вторую по высоте вершину мира после Эвереста.
Ранее блогер рассказывала подписчикам, что её нога сильно потемнела и начала причинять серьёзный дискомфорт — настолько, что она практически не могла наступать на неё. Теперь Виктория Боня сообщила результаты обследования.
По словам телеведущей, врачи диагностировали у неё разрыв одной из связок. Боня объяснила, что повреждена поверхностная связка, а восстановление займёт длительное время — речь идёт о нескольких месяцах реабилитации.
Звезда призналась, что после получения результатов снимка была сильно расстроена. По её словам, новость настолько выбила её из колеи, что весь день она провела в постели, переживая из-за состояния ноги и возможных последствий для своих планов.
Несмотря на это, Виктория Боня старается сохранять спокойствие и философски относиться к происходящему, хотя признаёт, что травма стала для неё серьёзным испытанием.
