«Душа в душу»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили годовщину свадьбы
Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают 17 лет со дня свадьбы
Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают 17-ю годовщину свадьбы. В честь семейного праздника продюсер решила вспомнить в соцсетях один из самых важных дней в их жизни и поделилась архивными кадрами с торжества.
Рудковская напомнила, что их свадьба стала одной из первых подобных церемоний в Барвихе. Особое место в воспоминаниях занимает и тот факт, что официальную часть торжества провела Тина Канделаки.
«Душа в душу с любимым Женей! Мы были первые, кто провёл нашу церемонию бракосочетания в Барвихе, а расписывала нас сама Тина Канделаки», — написала Яна.За 17 лет супруги успели построить не только семейную жизнь, но и настоящий общий бизнес- и спортивный мир. Рудковская активно занимается продюсированием, а Плющенко продолжает развивать карьеру в фигурном катании и свою академию.