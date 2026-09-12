«Душа в душу»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили годовщину свадьбы

12 сентября 2026, 18:51

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают 17 лет со дня свадьбы

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают 17-ю годовщину свадьбы. В честь семейного праздника продюсер решила вспомнить в соцсетях один из самых важных дней в их жизни и поделилась архивными кадрами с торжества.





Рудковская напомнила, что их свадьба стала одной из первых подобных церемоний в Барвихе. Особое место в воспоминаниях занимает и тот факт, что официальную часть торжества провела Тина Канделаки.





«Душа в душу с любимым Женей! Мы были первые, кто провёл нашу церемонию бракосочетания в Барвихе, а расписывала нас сама Тина Канделаки», — написала Яна.