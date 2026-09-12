«Я вернулась»: Елена Товстик рвётся в шоу-бизнес

12 сентября 2026, 18:44

Елена Товстик решила начать новую жизнь на экранах

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик решила превратить громкий развод в новый старт для своей карьеры. Сегодня бывшая жена миллиардера заявила в соцсетях сразу о нескольких крупных проектах: по её словам, издательство «Эксмо» готовит к выпуску её книгу, а сама Елена уже получила главные роли в проектах Первого канала и «России-1».





Что именно за сериал на «России-1» с её участием, Товстик пока не раскрывает. Но на этом список её новых амбиций не заканчивается. Елена также оказалась среди номинантов на премию радио «Блэк», где её имя появилось на афише рядом с Татьяной Булановой и Анной Калашниковой.



Сама Товстик уверяет, что не собирается оглядываться на скандал вокруг личной жизни и намерена сосредоточиться на собственном будущем. Она дала понять, что многочисленные обсуждения и версии происходящего её не сломали.





«Можете продолжать обсуждать меня, придумывать версии моей жизни и ждать, когда я сломаюсь. Не дождётесь. Я слишком занята тем, чтобы строить свою жизнь заново», — заявила Елена.

«Я вернулась. Я иду вперёд. И теперь меня не остановить», — заявила Елена.