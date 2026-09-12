«Если мы дотянем»: Юлианна Караулова надеется наконец устроить свадьбу с мужем
Юлианна Караулова планирует сыграть пышную свадьбу на 10-летнюю годовщину
Юлианна Караулова и саунд-продюсер Андрей Чёрный уже девятый год официально женаты, однако полноценного свадебного торжества у пары до сих пор не было. В день росписи супруги просто посидели с близкими в ресторане, а уже вечером певица отправилась на гастроли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Карауловой, тогда они сознательно решили не тратить время и деньги на масштабный праздник. Артистка была сосредоточена на карьере и признаётся, что никаких сожалений по этому поводу у неё нет.
«Мы расписались, посидели с семьёй в ресторане, а вечером я уехала на гастроли. Сожаления нет, потому что мы сэкономили деньги и время. Мне не до этого тогда было. Но я надеюсь, что в следующем году. У нас будет годовщина — 10 лет — если мы дотянем», — рассказала певица на дне рождения «Русского Радио».Похоже, юбилей семейной жизни может стать для супругов поводом наконец устроить тот самый праздник, которого у них не было в начале отношений. Если планы осуществятся, через год Караулова и Чёрный могут отметить сразу два события — десятилетие брака и настоящую свадьбу.