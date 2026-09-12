«Это моя квартира»: Волочкова отказалась передавать московскую недвижимость дочери

12 сентября 2026, 18:35

Волочкова решила сдавать свою квартиру вместо того, чтобы отдать её дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о непростом имущественном вопросе в отношениях с дочерью Ариадной. По словам балерины, московскую квартиру, которую ей когда-то подарил Сулейман Керимов, она не собирается передавать наследнице.





Вместо этого недвижимость планирует сдавать — предполагаемая стоимость аренды составляет около 500 тысяч рублей в месяц. Волочкова утверждает, что дочь ранее претендовала на эту квартиру, однако артистка объяснила ей свою позицию и предложила обратиться с подобными вопросами к отцу.





«Когда моя дочь претендовала на эту квартиру, я ей сказала об одном: "Доченька, это моя квартира. Мне её подарили. К папе иди, я уступаю право долга тебе"», — передаёт слова балерины Popcake.

«Люди, которые близки нам по крови, зачастую очень далеки по духу. И есть люди, которые относятся ко мне лучше, чем мои родственники», — заявила балерина.