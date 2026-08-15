«Душа в пятки ушла»: певец Филипп Киркоров о том, чего боится

15 августа 2026, 15:12

Киркоров признался, что испугался высоты во время съёмок клипа в Каппадокии

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров откровенно рассказал о страхе, который, несмотря на многолетний сценический опыт, до сих пор способен заставить его отказаться от рискованных съёмок. На вечеринке в честь дня рождения 20-летней модели Валентины Алексеевой артист признался журналистам, что очень боится высоты. Об этом сообщает Super.





По словам Киркорова, недавно во время работы над новым клипом в Каппадокии ему предложили сняться в воздухе. Однако увидев воздушный шар и сильный порывистый ветер, певец решил не рисковать.





«Я боюсь высоты. Хотя всю жизнь ради искусства я всё делал. Но в данном случае, когда я увидел этот шар и порывистый ветер, у меня душа в пятки ушла. Я понял, что лучше я похожу внизу, попою», — поделился Филипп.