«Душа в пятки ушла»: певец Филипп Киркоров о том, чего боится
Киркоров признался, что испугался высоты во время съёмок клипа в Каппадокии
Филипп Киркоров откровенно рассказал о страхе, который, несмотря на многолетний сценический опыт, до сих пор способен заставить его отказаться от рискованных съёмок. На вечеринке в честь дня рождения 20-летней модели Валентины Алексеевой артист признался журналистам, что очень боится высоты. Об этом сообщает Super.
По словам Киркорова, недавно во время работы над новым клипом в Каппадокии ему предложили сняться в воздухе. Однако увидев воздушный шар и сильный порывистый ветер, певец решил не рисковать.
«Я боюсь высоты. Хотя всю жизнь ради искусства я всё делал. Но в данном случае, когда я увидел этот шар и порывистый ветер, у меня душа в пятки ушла. Я понял, что лучше я похожу внизу, попою», — поделился Филипп.Артист отметил, что обычно готов идти на многое ради эффектных кадров и зрелищных выступлений. Однако в этот раз природные условия оказались сильнее желания получить красивую картинку.
К слову, Валентина Алексеева стала главной героиней нового клипа Киркорова, поэтому певец не смог пропустить её день рождения без подарка. На праздник он пришёл с роскошным презентом — часами Rolex, украшенными бриллиантами.