«Мать не может воспитать мужчину»: Айза-Лилуна Ай высказалась о старшем сыне от Гуфа

15 августа 2026, 14:42

Айза заявила, что отсутствие отца не мешает ей воспитать из сына мужчину

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай решила поделиться в соцсетях своими мыслями о воспитании старшего сына Сэма, которого она родила в отношениях с рэпером Гуфом.





Сейчас 16-летний подросток привлекает всё больше внимания после участия в реалити-шоу, а его мама не упускает возможности рассказать подписчикам о сыне и своих взглядах на его взросление.



Айза призналась, что за годы воспитания Сэма не раз слышала мнение о том, что женщина в одиночку якобы не способна вырастить настоящего мужчину. Однако с такой позицией она категорически не согласна.





«Вы просто не представляете, сколько раз я слышала, что мать не может воспитать настоящего мужчину. А я думаю, что может. Мама, которая хапнула боли, но продолжает любить и уважать мужчин. Мама, у которой не было выбора. Мама, которая точно знает, что растит этого мужчину не для себя, а для другой женщины. Мама, которая на собственном опыте поняла, каким должен быть настоящий мужчина — может», — написала Айза.