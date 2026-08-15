«Мать не может воспитать мужчину»: Айза-Лилуна Ай высказалась о старшем сыне от Гуфа
Айза заявила, что отсутствие отца не мешает ей воспитать из сына мужчину
Айза-Лилуна Ай решила поделиться в соцсетях своими мыслями о воспитании старшего сына Сэма, которого она родила в отношениях с рэпером Гуфом.
Сейчас 16-летний подросток привлекает всё больше внимания после участия в реалити-шоу, а его мама не упускает возможности рассказать подписчикам о сыне и своих взглядах на его взросление.
Айза призналась, что за годы воспитания Сэма не раз слышала мнение о том, что женщина в одиночку якобы не способна вырастить настоящего мужчину. Однако с такой позицией она категорически не согласна.
«Вы просто не представляете, сколько раз я слышала, что мать не может воспитать настоящего мужчину. А я думаю, что может. Мама, которая хапнула боли, но продолжает любить и уважать мужчин. Мама, у которой не было выбора. Мама, которая точно знает, что растит этого мужчину не для себя, а для другой женщины. Мама, которая на собственном опыте поняла, каким должен быть настоящий мужчина — может», — написала Айза.По словам блогерши, главное для матери — не пытаться воспитать сына исключительно под собственные представления и интересы. Она считает, что мальчик должен вырасти человеком, который в будущем сможет построить здоровые отношения и быть достойным партнёром для другой женщины.
Сейчас Сэм переживает новый этап взросления. После участия в реалити-шоу 16-летний парень стал заметно чаще появляться на экранах и привлекать внимание аудитории. Айза, в свою очередь, продолжает поддерживать сына и делиться подробностями его жизни.