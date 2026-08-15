«В прошлой жизни я сидел»: Илья Сатир назвал причину, по которой не носит кольца и браслеты

15 августа 2026, 14:18

Комик Сатир признался, что физически не переносит украшения на запястьях и шее

Илья Сатир (Фото: Instagram* / @satyr_ilya)

Илья Сатир рассказал в шоу «Натальная карта» о необычной причине, по которой практически не носит украшения. По словам комика, кольца, браслеты и цепочки вызывают у него физический дискомфорт — ему мешает ощущение чего-то на коже.





При этом часы артист со временем смог принять, а вот от колец и браслетов предпочитает отказаться. Сатир рассказал, что его мама объясняла такую особенность довольно неожиданной версией — якобы в прошлой жизни он был заключённым.





«Если говорить про кольца и браслеты — это я вообще всю жизнь носить не могу, мне это мешает на физическом уровне, всё чешется. Часы я принял, а чтобы на шею повесить или на запястье — нет. Моя мама говорит, всё это потому, что в прошлой жизни я сидел», — поделился комик.

«Странно? Да. Но маму люблю. Спасибо, что в той жизни носила передачки», — пошутил он.