Настя Каменских показала голое тело после похудения — фото
Популярная украинская певица Настя Каменских проводит отпуск во Франции и активно делится впечатлениями с подписчиками в соцсетях. Артистка опубликовала серию снимков и видео, на которых заметно преображённая фигура исполнительницы привлекла особое внимание фолловеров.
На одном из кадров Каменских запечатлела себя в зеркальном отражении, прикрыв вазой с цветами самые интимные зоны. На других фото знаменитость предстала перед публикой в откровенном топе с глубоким вырезом и коротких шортах, а также показала, как спасается от летней жары, умываясь прямо на городской улице.
Под публикацией звёздная гостья оставила лаконичную подпись на английском языке: «Медовый месяц», однако не уточнила, кто именно составляет ей компанию в этом путешествии. Такая загадочность лишь подогрела интерес поклонников, которые активно строят догадки в комментариях.
Ранее певицу Настю Каменских раскритиковали на Украине после её ролика на русском языке. Подробности в нашем материале.
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