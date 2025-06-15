Продюсер Жанны Фриске рассказал о ее жизни вне сцены

15 июня 2025, 16:16

Продюсер Сергей Тюпаев заявил, что Фриске была ранимой и доброй

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Виталий Безруких)

Продюсер Сергей Тюпаев признался, что Жанна Фриске очень сильно повлияла на его жизнь. Об этом сообщает NEWS.ru.





По словам мужчины, его знакомство с певицей произошло в 2010 году. Тюпаев подчеркнул, что образ Жанны не сочетался с ее внутренним миром. Артистка была очень нежной, чуткой, ранимой и доброй, отметил продюсер.





«Я помню, мы с ней сидим. Это 2010 год. Я говорю: "Жан, как у тебя на личном плане?" Она говорит: "Сереж, есть две квартиры, две машины. А любви-то и нет". Я говорю: "Жан, как так может быть? Тебя любит каждый второй мужчина". Она говорит: "Сереж, любят-то не меня, а Жанну Фриске". Я тогда не понимал в силу возраста, о чем она говорит. А сквозь годы я понял, что это сторона медийности человека», — сказал Сергей.