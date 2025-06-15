Продюсер Жанны Фриске рассказал о ее жизни вне сцены
Продюсер Сергей Тюпаев заявил, что Фриске была ранимой и доброй
Продюсер Сергей Тюпаев признался, что Жанна Фриске очень сильно повлияла на его жизнь. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам мужчины, его знакомство с певицей произошло в 2010 году. Тюпаев подчеркнул, что образ Жанны не сочетался с ее внутренним миром. Артистка была очень нежной, чуткой, ранимой и доброй, отметил продюсер.
«Я помню, мы с ней сидим. Это 2010 год. Я говорю: "Жан, как у тебя на личном плане?" Она говорит: "Сереж, есть две квартиры, две машины. А любви-то и нет". Я говорю: "Жан, как так может быть? Тебя любит каждый второй мужчина". Она говорит: "Сереж, любят-то не меня, а Жанну Фриске". Я тогда не понимал в силу возраста, о чем она говорит. А сквозь годы я понял, что это сторона медийности человека», — сказал Сергей.
Напомним, певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Проблемы со здоровьем у нее начались еще во время беременности, а после родов медики сообщили ей страшный диагноз. Исполнительница боролась с агрессивной формой рака головного мозга — глиобластомой.