«Душевный апокалипсис»: Товстик рассказала о конфликте с бывшим мужем
Елена Товстик прокомментировала своё решение ограничить выезд за границу их общего сына Артёма без её согласия. Об этом сообщает Super.
Речь идёт о ситуации с бывшим супругом — бизнесменом Романом Товстиком, который планировал отправиться с ребёнком на отдых.
По словам Елены, она воспользовалась своим законным правом не случайно. Она считает, что поездка могла повлиять на мнение ребёнка в преддверии важной экспертизы и изменить его отношение к родителям. По её мнению, дорогой отдых мог быть способом усилить авторитет отца в глазах сына.
Высказывания бывшего супруга и его представителей Товстик назвала крайне болезненными и охарактеризовала происходящее как «душевный апокалипсис». Она подчеркнула, что действовала в интересах ребёнка и стремилась избежать возможного давления на него.
Конфликт между бывшими супругами, судя по всему, остаётся напряжённым и продолжает развиваться, затрагивая вопросы воспитания и общения с сыном.
