Достижения.рф

«Душевный апокалипсис»: Товстик рассказала о конфликте с бывшим мужем

Елена Товстик объяснила запрет на выезд сына за границу
Елена Товстик

Елена Товстик прокомментировала своё решение ограничить выезд за границу их общего сына Артёма без её согласия. Об этом сообщает Super.



Речь идёт о ситуации с бывшим супругом — бизнесменом Романом Товстиком, который планировал отправиться с ребёнком на отдых.

По словам Елены, она воспользовалась своим законным правом не случайно. Она считает, что поездка могла повлиять на мнение ребёнка в преддверии важной экспертизы и изменить его отношение к родителям. По её мнению, дорогой отдых мог быть способом усилить авторитет отца в глазах сына.

Высказывания бывшего супруга и его представителей Товстик назвала крайне болезненными и охарактеризовала происходящее как «душевный апокалипсис». Она подчеркнула, что действовала в интересах ребёнка и стремилась избежать возможного давления на него.

Конфликт между бывшими супругами, судя по всему, остаётся напряжённым и продолжает развиваться, затрагивая вопросы воспитания и общения с сыном.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0