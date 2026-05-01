«Никогда не боялся»: Киркоров высказался о молодых звёздах
Поп-король российской сцены Филипп Киркоров поделился своим отношением к конкуренции в шоу-бизнесе и рассказал, как воспринимает успехи артистов, которым когда-то помогал. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Киркорова, он никогда не испытывал страха перед тем, что его подопечные могут стать популярнее него. Напротив, он искренне радуется их достижениям и считает важным поддерживать талантливых исполнителей на старте карьеры.
Артист напомнил, что в разное время помогал таким звёздам, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая и Дмитрий Колдун. Он подчеркнул, что всегда готов помогать новым талантам заявить о себе и не видит в этом угрозы для собственной карьеры.
Сегодня, как отметил Киркоров, со многими из этих артистов его связывают тёплые дружеские отношения. Например, он является крёстным отцом дочери Ани Лорак, что ещё раз подтверждает близость их семей.
