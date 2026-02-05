«Нельзя так опускаться»: Светлана Бондарчук рассказала о крахе Натальи Ветлицкой
Бондарчук прокомментировала неудачную попытку возвращения Натальи Ветлицкой
Алёна Жигалова и Светлана Бондарчук в развлекательном шоу «Алёна, блин!» обсудили сложности публичных личностей. Речь зашла о звёздах, которые стали заложниками своего образа. Бондарчук назвала непонятной практику, когда такие артисты участвуют в ток-шоу.
Светлана привела в пример Наталью Ветлицкую. Она напомнила о былом статусе певицы как «небожительницы», а её попытку вернуться через ток-шоу Андрея Малахова назвала причиной своей неловкости.
«Она самая красивая, самая необыкновенная, до неё было не дотянуться. И когда у неё была попытка вернуться несколько лет назад, она пошла к Андрею Малахову. И у меня было ощущение испанского стыда, когда ты понимаешь: «Ты звезда, до тебя нельзя дотронуться!» Даже я живу с этим ощущением, хотя это мой ближайший в дружбе человек», — отметила модель.Она подчеркнула, что звёздам такого уровня не стоит публично обсуждать личные или финансовые проблемы. При этом Бондарчук сообщила, что пыталась помочь Ветлицкой, но певица часто действовала наперекор советам.