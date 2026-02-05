Достижения.рф

«Нельзя так опускаться»: Светлана Бондарчук рассказала о крахе Натальи Ветлицкой

Бондарчук прокомментировала неудачную попытку возвращения Натальи Ветлицкой
Светлана Бондарчук (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Алёна Жигалова и Светлана Бондарчук в развлекательном шоу «Алёна, блин!» обсудили сложности публичных личностей. Речь зашла о звёздах, которые стали заложниками своего образа. Бондарчук назвала непонятной практику, когда такие артисты участвуют в ток-шоу.



Светлана привела в пример Наталью Ветлицкую. Она напомнила о былом статусе певицы как «небожительницы», а её попытку вернуться через ток-шоу Андрея Малахова назвала причиной своей неловкости.

«Она самая красивая, самая необыкновенная, до неё было не дотянуться. И когда у неё была попытка вернуться несколько лет назад, она пошла к Андрею Малахову. И у меня было ощущение испанского стыда, когда ты понимаешь: «Ты звезда, до тебя нельзя дотронуться!» Даже я живу с этим ощущением, хотя это мой ближайший в дружбе человек», — отметила модель.
Она подчеркнула, что звёздам такого уровня не стоит публично обсуждать личные или финансовые проблемы. При этом Бондарчук сообщила, что пыталась помочь Ветлицкой, но певица часто действовала наперекор советам.
Ольга Щелокова

