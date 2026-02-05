Стало известно решение поэтессы Рубальской о запрете песен для Пугачёвой

05 февраля 2026, 19:51

Поэтесса Лариса Рубальская разрешила Алле Пугачёвой петь свои песни на концертах

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Поэтесса и композитор Лариса Рубальская сообщила, что не планирует запрещать Алле Пугачёвой исполнять свои песни.





Известно, что Пугачёва в настоящее время готовится к концертам и корпоративам. В беседе с «NEWS.ru» Рубальская подчеркнула, что предпочитает не размышлять о тех, кто сменил страну проживания и политические взгляды. Для неё имеет значение исключительно творческий процесс.

«Я ничего никому не запрещаю и не собираюсь запрещать. Песня есть, пусть живёт, как живёт. Я стараюсь не думать, кто что исполняет. Мне главное, чтобы писались песни, было вдохновение. Это важно для творчества», — сказала поэтесса.