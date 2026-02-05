«Танец объединяет народы»: Цискаридзе назвал балет примером равенства культур

05 февраля 2026, 18:17

Николай Цискаридзе рассказал о роли Академии балета в объединении народов

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Академия Русского балета объединяет детей из разных регионов и стран. Об этом сообщил артист Николай Цискаридзе на просветительском марафоне «Россия — семья семей». Мероприятие посвятили Году единства народов России.





В беседе с «NEWS.ru» Цискаридзе отметил, что иностранные студенты академии изучают русский язык. Это помогает им войти в культурную среду. Кроме того, артист указал на значение традиций классического балета.



Он заявил, что многонациональность всегда служила важным художественным элементом, а включение в спектакли танцев разных народов исторически показывало равноправие культур.

«Это делалось для того, чтобы подчеркнуть, что у нас вот одинаково уважаемо всё. Ну это прекрасно. С моей точки зрения», — подчеркнул Николай.