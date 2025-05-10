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Стал известен заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год

Заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год составил 1,2 млрд руб
Ульяна Сергеенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ульяна Сергеенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год составил 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишут «Страсти», ссылаясь на открытые источники.
В 2017 году бизнесвумен основала модный дом. Бренд выпускает женскую и детскую одежду, и аксессуары. В частности, ценник на платье начинается от полутора сотен тысяч рублей, а сумочки стоят от 135 тысяч.

Чистая прибыль модного дома в 2024 году составила 287,2 миллиона. За год до этого доход компании был 846 миллионов с чистой прибылью в 154 миллиона. Бьюти-обозреватели добавляют, что у модельера нет налоговых задолженностей.

Ранее сообщалось, на ком женится сын Ульяны Сергеенко Александр. Его возлюбленная показала кольцо.

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#россия
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#новости
«До встречи!»: жена режиссера «Войны и мира» поехала в роддом
Лиза Моряк поехала в роддом
10 мая 2025, 12:05

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Елизавета Моряк поехала в роддом. Жена режиссера Сарика Андреасяна опубликовала кадры в соцсетях.
«Если вы видите это видео, значит мы поехали — в роддом», — подписала женщина кадры.
Поклонники уже с восторгом отреагировали на новость, пожелав любви радости и здоровья. Также в комментариях можно увидеть пожелания «легких родов».

«Я скоро увижу твои прекрасные глаза и познаю теплоту твоего тела… до встречи, моя девочка! До встречи!» — написала Лиза Моряк в посте к видео.
О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в ноябре прошлого года. Супруги подчеркивали, что любовь и все остальное обретает новый смысл при рождении детей.

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#россия
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#шоу-бизнес
#новости
#семья
#дети
#беременность
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Екатерина Климова показала детей от разных браков в фотосессии ко Дню Победы
10 мая 2025, 12:04

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

47-летняя актриса Екатерина Климова устроила трогательную семейную фотосессию, приуроченную к 80-летию Победы. На снимках, выдержанных в стиле ретро, Климова предстала вместе со всеми четырьмя детьми.
Звезда сериала «По законам военного времени», новый сезон которого вышел на Первом канале, решила таким образом подчеркнуть значимость памятной даты. В кадре — старшая дочь Елизавета (23 года), рожденная в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей (19 лет) и Корней (17 лет) от актера Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла (9 лет), появившаяся на свет в союзе с Гелой Месхи.

На фото дети предстали в сдержанных образах: сыновья — в деловых костюмах, Елизавета — в строгом наряде с пиджаком, а Белла выбрала романтичное платье. Сама Климова подчеркнула, что такой день в их семье имеет особое значение.

Дети Екатерины Климовой (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

«В этот день памяти в нашей семье принято собираться вместе и обязательно вспоминать наших героических предков, они 80 лет назад ценою собственных жизней спасли мир от фашизма!» — отметила актриса.

Тем временем стало известно, что бывший супруг Екатерины, Игорь Петренко, погасил долг по алиментам. Ранее актер накопил задолженность на сумму более миллиона рублей. Он признался, что редко видится с сыновьями и с сожалением добавил, что чаще видит чужих детей, чем собственных.

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88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце
10 мая 2025, 10:46

Светлана Немоляева (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Народная артистка Светлана Немоляева перенесла операцию по восстановлению сердечного ритма. В последние десять лет актриса сталкивалась с серьёзными кардиологическими проблемами. В возрасте 88 лет она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
С 2015 года Немоляева периодически жаловалась на скачки давления, аритмию, головокружение, обмороки, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах. Недавно врачи провели криобаллонную абляцию — процедуру, направленную на устранение нарушений в сердечно-сосудистой системе. После стабилизации состояния артистку выписали из стационара спустя три дня.

Медики настоятельно рекомендовали ей продолжать наблюдение у кардиолога, контролировать физические нагрузки и беречь здоровье. Несмотря на ухудшение самочувствия в последние месяцы, Светлана Немоляева продолжала выступать на сцене.

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Анастасия Стоцкая показала, как прошел день рождения ее дочери
10 мая 2025, 10:34

Анастасия Стоцкая (фото: Instagram* / 100tskaya)

Певица Анастасия Стоцкая устроила праздничное торжество в честь восьмилетия своей дочери Веры. Артистка поделилась кадрами с мероприятия и трогательно поздравила именинницу.
Юная виновница торжества предстала в праздничном наряде — белой футболке и пышной юбке. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые провели шоу-программу и увлекли детей весёлыми конкурсами. Завершился праздник традиционным тортом со свечами.

«Моей малышке, моей маленькой вишенке исполнилось уже 8! Моя добрая и смешная, весёлая и ранимая, смелая, озорная! Ты лучше меня — и это прекрасно! Верочка, просто будь счастлива и здорова, а я всегда буду рядом и поддержу во всём. Разбираем подарки, мама дома, это самое большое счастье — быть вместе со своими детками», — написала Стоцкая в соцсетях.

Анастасия Стоцкая с дочкой (фото: Instagram* / 100tskaya)

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и оставили множество добрых комментариев.

Напомним, что участница проекта «Маска» стала мамой Веры в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. У девочки также есть старший брат Александр, которому сейчас 13 лет. Пара рассталась в 2019 году, а официальный развод оформила лишь спустя четыре года.

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Иван Ургант исполнил военную песню в память о бабушке и рассказал семейную историю
10 мая 2025, 09:52

Иван Ургант (фото: Instagram* / urgantcom)

47-летний актер и телеведущий Иван Ургант поделился в социальных сетях личной историей и исполнил песню «Случайный вальс», как когда-то пела ему бабушка. Артист сопроводил публикацию архивной черно-белой фотографией, на которой изображена его мама Валерия Киселева в детстве вместе с родителями — Ниной и Иваном.
«Это моя мама. И её мама с папой. Нина и Ваня. Она из Владимира, он из Белгорода. Познакомились они во время войны. Оба были железнодорожниками. Дошли до Берлина, развернулись и поехали воевать с Японией. Пока ехали, война закончилась. Они остались жить в Хабаровске, где через шесть лет после войны родилась моя мама. Дедушка умер, когда мне было четыре года. Бабушки не стало, когда мне исполнилось шестнадцать. Он похоронен в Хабаровске. Она — под Санкт-Петербургом», — сообщил Ургант.

Телеведущий исполнил песню «Случайный вальс», написанную поэтом Евгением Долматовским и композитором Марком Фрадкиным в 1943 году. Композицию в разные годы исполняли Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Владимир Пресняков и другие артисты. Ургант отметил, что впервые услышал песню от бабушки Нины.

Фото: Instagram* / urgantcom

«Нина очень любила эту военную песню. И меня научила её петь. Мне она тогда не очень нравилась — там нет ничего про сражения, бои, подвиги. А потом прошло время — и каждое 9 мая я вспоминаю Нину и Ваню и всегда пою эту песню своим детям. Как любила бабушка — негромко, чтобы никого не беспокоить», — отметил артист.

Подписчики телеведущего тепло отреагировали на публикацию, поблагодарив его за искренность. Некоторые поделились и своими воспоминаниями.

Мама Ивана Урганта была заслуженной артисткой России, выступала в театре и снималась в кино. После развода с Андреем Ургантом она вышла замуж за Дмитрия Ладыгина, в этом браке у неё родились две дочери.

Она скончалась 1 февраля 2015 года от осложнений после гриппа. В день её рождения Ургант опубликовал трогательное стихотворение в память о матери. Бабушка Ивана по отцовской линии, актриса Нина Ургант, известная по фильму «Белорусский вокзал», ушла из жизни 3 декабря 2021 года в возрасте 92 лет.

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