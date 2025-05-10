Стал известен заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год

Ульяна Сергеенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год составил 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишут «Страсти», ссылаясь на открытые источники.
В 2017 году бизнесвумен основала модный дом. Бренд выпускает женскую и детскую одежду, и аксессуары. В частности, ценник на платье начинается от полутора сотен тысяч рублей, а сумочки стоят от 135 тысяч.
Чистая прибыль модного дома в 2024 году составила 287,2 миллиона. За год до этого доход компании был 846 миллионов с чистой прибылью в 154 миллиона. Бьюти-обозреватели добавляют, что у модельера нет налоговых задолженностей.
Ранее сообщалось, на ком женится сын Ульяны Сергеенко Александр. Его возлюбленная показала кольцо.
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Чистая прибыль модного дома в 2024 году составила 287,2 миллиона. За год до этого доход компании был 846 миллионов с чистой прибылью в 154 миллиона. Бьюти-обозреватели добавляют, что у модельера нет налоговых задолженностей.
Ранее сообщалось, на ком женится сын Ульяны Сергеенко Александр. Его возлюбленная показала кольцо.
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