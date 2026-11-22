22 ноября 2026, 15:45

Актёр Андрей Мерзликин целый год обманом выдавал себя за студента ВГИКа

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* / @merzlikinandrey)

Андрей Мерзликин поделился необычной историей из юности, связанной с поступлением во ВГИК. На шоу «Кстати» актёр рассказал, как однажды решил притвориться студентом киноинститута, хотя официально ещё не был зачислен. Эта авантюра в итоге помогла ему приблизиться к будущей профессии.





По словам артиста, 1 сентября он просто пришёл на занятия и представился первокурсником. Спустя месяц в аудиторию заглянула декан и поинтересовалась, кто в группе выполняет обязанности старосты. Мерзликин решил не упускать момент и вызвался сам.





«А через месяц декан зашла и спрашивает: кто у вас староста группы? А это же западло среди молодёжи, так что я встаю и говорю, что это я. Она спрашивает: а вы кто? Говорю, Андрюша», — вспомнил актёр.