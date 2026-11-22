Два диплома и одна авантюра: актёр Андрей Мерзликин рассказал, как обманул деканаты в вузах
Актёр Андрей Мерзликин целый год обманом выдавал себя за студента ВГИКа
Андрей Мерзликин поделился необычной историей из юности, связанной с поступлением во ВГИК. На шоу «Кстати» актёр рассказал, как однажды решил притвориться студентом киноинститута, хотя официально ещё не был зачислен. Эта авантюра в итоге помогла ему приблизиться к будущей профессии.
По словам артиста, 1 сентября он просто пришёл на занятия и представился первокурсником. Спустя месяц в аудиторию заглянула декан и поинтересовалась, кто в группе выполняет обязанности старосты. Мерзликин решил не упускать момент и вызвался сам.
«А через месяц декан зашла и спрашивает: кто у вас староста группы? А это же западло среди молодёжи, так что я встаю и говорю, что это я. Она спрашивает: а вы кто? Говорю, Андрюша», — вспомнил актёр.Официально студентом ВГИКа Мерзликин стал только через год. Всё это время он параллельно учился в экономическом вузе. Поскольку правила запрещали одновременно получать образование на двух дневных отделениях, Андрей не сообщал о совмещении ни одному из деканатов.
В результате актёру удалось довести оба обучения до конца и получить сразу два диплома о высшем образовании. История с фиктивным первокурсником, которая начиналась как юношеская авантюра, в итоге стала частью его необычного пути в профессию.