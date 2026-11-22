Импровизированный концерт Славы в Китае закончился приездом правоохранителей
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) устроила незапланированный концерт во время отдыха в Китае. Ночная вечеринка в одном из местных кафе неожиданно привлекла внимание полиции и завершилась закрытием заведения. Об этом сообщает SHOT.
Артистка решила порадовать российских туристов и сама взяла в руки микрофон. Во время импровизированного выступления она исполнила собственную песню «Одиночество», а также популярные композиции группы «Ленинград» и Леонида Агутина — «Хоп хей, ла-ла-лей». Спокойная обстановка в кафе быстро сменилась шумной дискотекой.
Однако веселье пришлось прервать после жалоб местных жителей на громкую музыку. На место прибыли правоохранители, которые остановили выступление и закрыли заведение. Российским поклонникам Славы, успевшим разгорячиться во время вечеринки, пришлось покинуть кафе и разойтись по своим гостиничным номерам.
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