22 ноября 2026, 15:14

Слава устроила ночную дискотеку в китайском кафе, но вечеринку прервала полиция

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) устроила незапланированный концерт во время отдыха в Китае. Ночная вечеринка в одном из местных кафе неожиданно привлекла внимание полиции и завершилась закрытием заведения. Об этом сообщает SHOT.