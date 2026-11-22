«Наконец-то увидели, что я делаю в музыке»: Савичева нашла плюсы в хейте и переменах в жизни
Юлия Савичева рассказала, как развод повлиял на её творчество
Юлия Савичева переживает непростой период: певица рассталась с супругом, а её новый образ стал поводом для обсуждений и критики в Сети. Однако артистка старается смотреть на происходящее с позитивной стороны и признается, что даже сложные события могут становиться источником вдохновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Юлии, душевные переживания помогают ей находить темы для новых песен. Когда ей тяжело, появляется больше поводов рассказать слушателям о своих чувствах и поделиться личной болью через музыку.
«Когда плохо — многие песни приходят. Есть о чём рассказать, поделиться своей болью со слушателями. Я очень счастлива, что люди меня поддерживают, понимают. Спасибо всем. (Благодаря хейту) Я наконец-то увидела, как я популярна. Наконец-то увидели, что я делаю в музыке, что мне это нравится. Наконец-то новая аудитория прибавилась, и всё это только в плюс», — поделилась артистка на премии «Распаковка 2026».Савичева воспринимает не только поддержку поклонников, но и негативную реакцию на перемены в её внешности как возможность привлечь внимание к своему творчеству. Певица отметила, что благодаря этой ситуации её музыку заметила новая аудитория.