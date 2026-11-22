22 ноября 2026, 14:40

Юлия Савичева рассказала, как развод повлиял на её творчество

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева переживает непростой период: певица рассталась с супругом, а её новый образ стал поводом для обсуждений и критики в Сети. Однако артистка старается смотреть на происходящее с позитивной стороны и признается, что даже сложные события могут становиться источником вдохновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Юлии, душевные переживания помогают ей находить темы для новых песен. Когда ей тяжело, появляется больше поводов рассказать слушателям о своих чувствах и поделиться личной болью через музыку.





«Когда плохо — многие песни приходят. Есть о чём рассказать, поделиться своей болью со слушателями. Я очень счастлива, что люди меня поддерживают, понимают. Спасибо всем. (Благодаря хейту) Я наконец-то увидела, как я популярна. Наконец-то увидели, что я делаю в музыке, что мне это нравится. Наконец-то новая аудитория прибавилась, и всё это только в плюс», — поделилась артистка на премии «Распаковка 2026».