Два кольца и почти 8 карат бриллиантов: Наталья Рудова похвасталась дорогими покупками
Актриса Наталья Рудова продемонстрировала подписчикам новые ювелирные украшения, общая стоимость которых составляет около 520 тысяч рублей. Звезда приобрела сразу два кольца с бриллиантами, выполненных из белого золота 750-й пробы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Первое украшение представляет собой кольцо-дорожку, инкрустированное бриллиантами общим весом 5 карат. Его стоимость составляет 2 900 долларов, что эквивалентно примерно 254 тысячам рублей.
Второе кольцо выполнено в дизайне трилогии — в нём установлены три крупных камня общим весом 2,5 карата. За это украшение придётся заплатить 3 150 долларов, или около 267 тысяч рублей.
Таким образом, две покупки обошлись Рудовой примерно в 520 тысяч рублей. При этом украшения не приобретаются в готовом виде: их изготавливают индивидуально на заказ. Срок производства составляет от 10 до 16 дней.
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