21 ноября 2026, 20:11

Актриса Наталья Рудова показала бриллиантовые кольца за 520 тысяч рублей

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Актриса Наталья Рудова продемонстрировала подписчикам новые ювелирные украшения, общая стоимость которых составляет около 520 тысяч рублей. Звезда приобрела сразу два кольца с бриллиантами, выполненных из белого золота 750-й пробы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».