Два месяца без гаджетов: ребёнок Айзы начал читать, играть на пианино и чаще бывать на улице
Айза-Лилуна Ай показала жизнь сына без телефона
Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам, как изменилась жизнь её младшего сына после того, как она забрала у него смартфон.
По словам блогера, уже более двух месяцев ребёнок обходится без гаджетов — и это заметно повлияло на его повседневные привычки.
Мальчик стал активнее интересоваться окружающим миром: много читает, пишет, решает задачи и чаще проводит время на улице. Кроме того, он самостоятельно начал осваивать игру на пианино.
Айза призналась, что отказ от телефона пошёл ребёнку только на пользу — он стал более любознательным и вовлечённым в реальные занятия.
