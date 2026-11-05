«Сдохни уже»: Стас Пьеха поделился подробностями тяжёлого восстановления после вируса

05 ноября 2026, 20:24

Стас Пьеха рассказал о затяжной болезни и пожаловался на проблемы со здоровьем

Стас Пьеха (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем после перенесённой вирусной инфекции. По словам певца, болезнь оказалась тяжёлой, а восстановление затянулось уже на два месяца. При этом артист признался, что так и не смог найти подходящее лекарство, которое помогло бы справиться с неприятными симптомами.





Своими переживаниями Пьеха поделился в эмоциональном обращении в соцсетях. Он резко высказался о различных препаратах и выразил недовольство тем, что не может подобрать эффективное лечение.





«Как же меня задрали эти лабораторные снадобья, которые мутят, чтобы потихонечку точить здоровье, сосуды, суставы, иммунитет и все, что есть хорошее в организме, превратить в потроха. Два месяца назад каким-то «страусом-жирафом-стратусом-статусом» переболел, и просто два месяца Диснейленда — отеки, головокружения, голос есть-нет, ходить могу-не могу, сидеть-лежать. Просто скажите: «Сдохни уже», — есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое-то», — пожаловался артист.