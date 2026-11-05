От «Болен тобой» до NUMBER ONE FAN: Дима Билан расширяет музыкальный бренд

05 ноября 2026, 19:52

Дима Билан готовит парфюм, одежду и игрушки под названиями своих хитов

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан решил расширить использование названий своих популярных песен и зарегистрировал товарные знаки «Я твой номер один» и «Болен тобой». Права оформлены сразу по 11 классам товаров и услуг, что открывает артисту возможности для выпуска продукции под этими брендами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».