От «Болен тобой» до NUMBER ONE FAN: Дима Билан расширяет музыкальный бренд
Дима Билан решил расширить использование названий своих популярных песен и зарегистрировал товарные знаки «Я твой номер один» и «Болен тобой». Права оформлены сразу по 11 классам товаров и услуг, что открывает артисту возможности для выпуска продукции под этими брендами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В частности, под названиями хитов можно будет продавать косметику и парфюмерию, одежду, сумки, украшения, игрушки и цифровые товары. Кроме того, товарные знаки охватывают организацию концертов и продажу музыкальных записей.
На рассмотрении Роспатента также находятся ещё пять заявок певца. Речь идёт о названиях «Не молчи», NUMBER ONE FAN, «На берегу неба», «Мечтатели» и «Я просто люблю тебя».
Помимо этого, в июле Билан подал документы на регистрацию обозначений «Я твой №1» и «№1 FAN». Эти заявки охватывают рекламную деятельность, продвижение товаров и организацию шоу.
Так, артист может превратить названия своих песен и музыкальных проектов в полноценные бренды, под которыми в перспективе будет выпускаться самая разная продукция.
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