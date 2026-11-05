«Все знают, какие у нас отношения»: Костенко ответила на критику в адрес Тарасова

05 ноября 2026, 20:12

Анастасия Костенко высказалась о слухах о проблемах в браке с Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко прокомментировала в соцсетях обсуждения отношений с Дмитрием Тарасовым и ответила на опасения пользователей по поводу их брака. Пока футболист не спешит публично реагировать на обвинения в абьюзивном поведении, его супруга решила рассказать, как обстоят дела в семье.





По словам Костенко, недавняя ситуация не стала причиной разлада между ними. Напротив, она утверждает, что произошедшее даже положительно повлияло на отношения. Анастасия отметила, что друзья пары хорошо знают характер Дмитрия и их семейную динамику, поэтому происходящее воспринимают с юмором.





«Эта ситуация преобразила все вокруг. Друзья наши вообще угарают, подкалывают, все мы шутим. Все знают прекрасно, какой Дима, какие у нас отношения. Наверное, кстати, да, улучшила. Мы люди интересные, веселые, смешные, наши фразы можно разбирать. Очень много о нас пишут. Я только иногда могу цепляться», — рассказала Анастасия.