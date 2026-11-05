Раскрыта стоимость отпуска Анны Семенович с женихом в Дубае
Певица Анна Семенович и её жених Денис Шреер могли потратить на проживание в отпуске около миллиона рублей.
Как выяснила «Газета.Ru», пара останавливалась в отеле, где средняя цена за номер с питанием составляет три тысячи 244 дирхама (примерно 72 тысячи 142 рубля).
Судя по фотографиям в социальных сетях, артистка и её возлюбленный выбрали для поездки в Дубай отель Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah. Номерной фонд там состоит исключительно из просторных люксов и вилл.
Цена стартует от двух тысяч 100 дирхамов (примерно 46 тысяч 701 рубль), но с питанием и без членства повышается почти вдвое. Отпуск звёзд продлился две недели, и за это время они могли отдать чуть больше миллиона рублей.
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