Первый зампред комитета по культуре Драпеко заявила, что Уэст «нужен» российской публике

17 августа 2026, 17:16

В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

В Госдуме прокомментировали предстоящий приезд Канье Уэста в Россию. Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что американский рэпер востребован среди российских слушателей и заслуживает благодарности за решение провести концерты в стране. Об этом сообщает Lenta.ru.





По словам депутата, у Канье большое количество поклонников в России, поэтому его выступления наверняка вызовут интерес у публики.





«Конечно, Канье Уэст нужен с концертами в России. У него очень много поклонников в России, я думаю, что они будут рады», — сказала Драпеко.

«И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — добавила Драпеко.