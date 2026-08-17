Первый зампред комитета по культуре Драпеко заявила, что Уэст «нужен» российской публике
В Госдуме поблагодарили Канье Уэста за решение выступить в России
В Госдуме прокомментировали предстоящий приезд Канье Уэста в Россию. Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что американский рэпер востребован среди российских слушателей и заслуживает благодарности за решение провести концерты в стране. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам депутата, у Канье большое количество поклонников в России, поэтому его выступления наверняка вызовут интерес у публики.
«Конечно, Канье Уэст нужен с концертами в России. У него очень много поклонников в России, я думаю, что они будут рады», — сказала Драпеко.Парламентарий отдельно отметила, что артист решил приехать на фоне международной антироссийской риторики.
«И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — добавила Драпеко.Ранее стало известно, что Канье Уэст даст в России два концерта. Оба выступления запланированы в Санкт-Петербурге на октябрь. По данным организаторов, шоу должны пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене».
Новость о приезде рэпера уже вызвала заметный ажиотаж. Самые дорогие VIP-ложи на стадионе, стоимость которых вместе с сервисным сбором достигает примерно 2 млн рублей, почти полностью раскуплены.