«Седокова принесла ад в нашу семью»: что всплыло после смерти Тиммы Яниса и зачем он обращался к шаману во время брака

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Экс-супруг Седоковой покончил с собой
В ночь с 16 на 17 декабря в одной из московских гостиниц был найден мертвым баскетболист Янис Тимма. Предварительные данные указывают на то, что спортсмен покончил с собой из-за переживаний, связанных с разводом с певицей Анной Седоковой. На записях с камер видеонаблюдения видно, как Янис около 23:30 подходит к дверям гостиницы. Он делает что-то на телефоне, его движения выглядят неуверенно. Через несколько часов его нашли бездыханным. Рядом с телом лежал мобильный телефон с набранным номером Анны и просьбой перезвонить.
Обвинения в адрес Седоковой
После расставания с Анной Седоковой Янис Тимма не раз высказывал свои переживания в социальных сетях. На фоне трагедии в интернете активно обсуждают интервью Гунтиса Шенхофса, бывшего тренера Яниса и директора баскетбольной школы в Риге. Он считает, что именно Седокова стала главной причиной неудач этого когда-то многообещающего спортсмена.
Когда Янис подписал выгодный контракт с подмосковным клубом «Химки», в его жизни появилась Анна Седокова — яркая и известная личность, уже дважды состоявшая в браке. Ради неё Янис оставил свою жену и маленького сына.
«И вот этот парень из Краславы, простой деревенский юноша, становится объектом внимания. Он привлекает внимание яркой знаменитости — Седоковой. Его "ширма закрылась" снова. Я не оправдываю его, но по-человечески понимаю. Чем всё это закончилось? Мне искренне жаль этого молодого человека. Очень жаль. Седокова уничтожила его как игрока, теперь он никому не нужен, его карьера закончена. Кроме того, он потерял все свои деньги. Он уничтожен как личность. И всё, он пропал», — заявил Шенхофс.
Янис Тимма вызывал беспокойство у своих подписчиков и Анны Седоковой, проводя странные и тревожные прямые эфиры в социальных сетях. В этих трансляциях он иногда показывал жуткие сцены: на экране крутились клипы Седоковой, рядом с ним на кровати лежали пачки таблеток, а порой он просто направлял камеру вниз с балкона. Такое поведение требовало незамедлительного обращения к врачу. Также ходят слухи, что спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. По словам друзей, вместо того чтобы обратиться за помощью к специалисту, он искал совет у шамана в Латвии, который рекомендовал ему отказаться от спиртного.
В октябре Янис вернулся в Россию из Испании, где подписал контракт с местным баскетбольным клубом на 2024 год. Он успел сыграть за команду в медиалиге и посетить детские праздники в Москве вместе с сыном Анны.
Знакомство и проблемы с деньгами
Когда Янис впервые познакомился с Седоковой, он сразу в неё влюбился и стал активно добиваться её внимания. На тот момент он уже расстался с первой женой, но развод ещё не был оформлен. Анна не сразу ответила взаимностью на его ухаживания, однако настойчивость Яниса и его забота о ней и её детях вскоре сделали своё дело — она сдалась под напором чувств и даже вышла за него замуж. В то время Янис был звездой баскетбола, играя за «Химки», и зарабатывал не менее $1 млн в год, но вскоре поссорился с тренером.
Янис Тимма не смог договориться с другими клубами и отправился в США, но и там ему не повезло. Короткие контракты сменяли друг друга: Пуэрто-Рико, Турция, а теперь Испания. Один из лучших легких форвардов Евролиги, находясь на пике своей формы, оказался в командах, о которых мало кто знает. Его доходы значительно снизились, и ему катастрофически не везло. К тому же, последние три года Янис не общался с отцом, который был его детским тренером по баскетболу, из-за разногласий по поводу карьеры.
Анна Седокова сначала последовала за своим третьим мужем и семья арендовала дом в Майами. Певица летала в Москву на работу, а в этом году Янис подписал контракт с испанским клубом. Анна вернулась в Россию с сыном и дочерью и активно занялась своей карьерой. У Седоковой в Москве есть квартира, приобретенная до брака с Янисом, которую она погасила по ипотеке. Вместе они также купили еще одну квартиру в ипотеку, но продали её пару лет назад из-за невозможности выплачивать кредит.
Слухи гласят, что Анна даже выплачивала некоторые долги Яниса во время их брака, но алименты за него гасить не стала. У Яниса есть задолженности по алиментам на сына от первого брака.
Заявление отца Яниса
На следующий день после смерти Тиммы Седокова опубликовала в соцсети видео из больницы под капельницей. Позже её представитель сообщил, что артистка возьмет на себя все расходы по организации прощания с бывшим мужем. В то же время отец баскетболиста, комментируя слова певицы о жизни в аду с Тиммой, подчеркнул, что именно она привнесла ад в их семью.
«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — сказал Райтис Тимма в интервью РИА Новости.Читайте также:
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