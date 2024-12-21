«Седокова принесла ад в нашу семью»: что всплыло после смерти Тиммы Яниса и зачем он обращался к шаману во время брака

Транспортировка тела экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы в Латвию обойдется его близким, по самым скромным оценкам, в миллион рублей. Друзья баскетболиста начали собирать деньги, и вдруг стало известно, что Анна Седокова решила взять на себя расходы на транспортировку и похороны. С одной стороны, это благородный жест, но тренер Яниса считает, что она сделала это из-за чувства вины за то, что разрушила его жизнь. Подробности – в материале «Радио 1».