Две квартиры — два долга: певица МакSим задолжала за ЖКУ почти 200 тысяч рублей
Певица МакSим оказалась в центре судебного разбирательства из-за задолженности по оплате коммунальных услуг.
По данным SHOT, артистка уже несколько месяцев не вносит платежи сразу по двум своим московским квартирам, и управляющие компании решили добиваться выплат через суд.
Наибольшая сумма — 173 тысячи рублей — накопилась за просторные 300 квадратных метров на 31-м этаже знаменитого «Триумф-Паласа», где жильё оценивается почти в 280 миллионов рублей.
Вторая задолженность гораздо меньше — 18 тысяч рублей, но тоже относится к премиальной недвижимости: 120-метровой квартире в жилом комплексе «Дом на Истринской», купленной МакSим в 2010 году.
При этом третья квартира певицы — 67-метровые апартаменты в том же «Триумф-Паласе» — полностью оплачена без задержек. За неё исполнительница вносит платежи исправно.
