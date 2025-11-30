Две квартиры — два долга: певица МакSим задолжала за ЖКУ почти 200 тысяч рублей

30 ноября 2025, 12:24

На певицу МакSим подали в суд за долг в 190 тысяч рублей

МакSим (Фото: Instagram* / @maksimartist)

Певица МакSим оказалась в центре судебного разбирательства из-за задолженности по оплате коммунальных услуг.