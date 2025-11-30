«Даже просьбы не было»: концерт Ларисы Долиной в Уссурийске не будет отменён

30 ноября 2025, 11:42

Билеты на концерт Долиной раскупают, несмотря на скандал с квартирой

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Организаторы концерта Ларисы Долиной в Уссурийске опровергли слухи о массовом возврате билетов на фоне обсуждения её истории с квартирой. Об этом сообщает ТАСС.





В кассе Дома офицеров заверили, что выступление 3 декабря состоится, отмены нет и ажиотаж вокруг артистки продажам не навредил.





«Это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было», — заявили представители концертной площадки.