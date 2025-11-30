«Даже просьбы не было»: концерт Ларисы Долиной в Уссурийске не будет отменён
Билеты на концерт Долиной раскупают, несмотря на скандал с квартирой
Организаторы концерта Ларисы Долиной в Уссурийске опровергли слухи о массовом возврате билетов на фоне обсуждения её истории с квартирой. Об этом сообщает ТАСС.
В кассе Дома офицеров заверили, что выступление 3 декабря состоится, отмены нет и ажиотаж вокруг артистки продажам не навредил.
«Это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было», — заявили представители концертной площадки.Несмотря на шквал обсуждений в соцсетях, зрители продолжают идти на шоу Долиной. Концерт во Владивостоке 29 ноября прошёл без эксцессов — зал был заполнен примерно на 60–70%. Интерес к гастролям очевиден и на Дальнем Востоке: по данным билетных сервисов, на концерт в Хабаровске 2 декабря свободными остаются лишь около 25 мест из 680.