«Не надо в это лезть»: Григорий Лепс резко высказался о травле Ларисы Долиной

Григорий Лепс публично защитил Ларису Долину на фоне скандала с квартирой
Скандал вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной и обсуждение так называемого «эффекта Долиной» продолжают стремительно разгораться в соцсетях. На фоне критики в адрес народной артистки неожиданно выступил Григорий Лепс.
Во время пресс-завтрака «Русской медиагруппы» музыкант жёстко остановил разговоры о ситуации и попросил прекратить публичные разборки.
«Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить», — заявил певец.Лепс подчеркнул, что Долина не могла иметь корыстных намерений.
«Она в этом обмане не нуждается. Она сильная женщина и великолепная певица», — поделился артист.Напомним, что певица стала жертвой мошенников и потеряла 200 миллионов рублей. Под их давлением Долина продала свою московскую квартиру, однако позже через суд смогла вернуть элитные апартаменты. Именно после этой истории вокруг неё началась волна критики и обсуждений в соцсетях.