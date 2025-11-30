«Не надо в это лезть»: Григорий Лепс резко высказался о травле Ларисы Долиной

30 ноября 2025, 11:27

Григорий Лепс публично защитил Ларису Долину на фоне скандала с квартирой

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Скандал вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной и обсуждение так называемого «эффекта Долиной» продолжают стремительно разгораться в соцсетях. На фоне критики в адрес народной артистки неожиданно выступил Григорий Лепс.





Во время пресс-завтрака «Русской медиагруппы» музыкант жёстко остановил разговоры о ситуации и попросил прекратить публичные разборки.





«Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить», — заявил певец.

«Она в этом обмане не нуждается. Она сильная женщина и великолепная певица», — поделился артист.