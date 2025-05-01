«Две легенды»: Крутой показал, как выглядит 95-летняя Александра Пахмутова

Игорь Крутой (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)
Композитор Игорь Крутой встретился с Александрой Пахмутовой и опубликовал ролик в соцсетях. Подписчики восхитились тем, как выглядит 95-летняя музыкант, и пожелали ей здоровья.
В настоящее время Александра Пахмутова редко посещает мероприятия, но все же не пропустила концерт, который посвятили 100-летию Детского хора Большого театра. За кулисами она пообщалась с Игорем Крутым и даже музицировала с ним на фортепиано в четыре руки.
Со слов композитора, они с Пахмутовой также поговорили по видеосвязи с исполнителем Валерием Леонтьевым. Они пожелали друг другу здоровья, вдохновения и много совместных встреч и общения.
Игорь Крутой и Александра Пахмутова (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)
Подписчики обрадовались кадрам с Александрой Пахмутовой и подчеркнули, что с годами она не растеряла мастерство.
Доктор Елена Малышева уточнила в комментариях, что «сесть вместе с великой Пахмутовой и запросто сыграть» — это большое счастье.
Читайте также:
Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео
Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд
«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Со слов композитора, они с Пахмутовой также поговорили по видеосвязи с исполнителем Валерием Леонтьевым. Они пожелали друг другу здоровья, вдохновения и много совместных встреч и общения.
Игорь Крутой и Александра Пахмутова (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)
Подписчики обрадовались кадрам с Александрой Пахмутовой и подчеркнули, что с годами она не растеряла мастерство.
«Браво! Долгих лет жизни», «Две легенды», «Александра Николаевна наше достояние», «Лучезарная Александра Николаевна», — поделились фолловеры.
Доктор Елена Малышева уточнила в комментариях, что «сесть вместе с великой Пахмутовой и запросто сыграть» — это большое счастье.
Читайте также:
Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео
Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд
«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева