«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте вышла на связь с поклонниками после новостей о запрете съезда в Латвию. Певица прогулялась по Нью-Йорку с мужем и дочерью и отметила, что у неё «всё по плану».
Напомним, что в конце апреля власти Латвии приняли решение о запрете на въезд артистки в страну. Причиной стали опасения служб нацбезопасности. Кристина никак не прокомментировала эти сообщения, но появилась в своих соцсетях.
Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала кадры прогулки с семьёй, на которых выглядела счастливой и давала понять, что не собирается унывать из-за последних новостей.
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*запрещён в РФ
Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала кадры прогулки с семьёй, на которых выглядела счастливой и давала понять, что не собирается унывать из-за последних новостей.
«Привет! Как дела, ребят? У нас все по плану», – заявила Орбакайте.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова