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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео

Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео

Прилучный и Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын
Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram @bugevuge)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram @bugevuge)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как их сын распаковывает подарки на день рождения. 28 апреля маленькому Микаэлю исполнилось два года.
Актёр вручил сыну ножницы, и тот разрезал голубую ленту на большой колобке. Внутри малыша ждали воздушные шары. Больше всего Микаэлю приглянулся шарик с синим трактором из популярной песни. Под шариками лежало множество красочных детских книг, которые сын артистов сразу же принялся разглядывать.

«Красота! Это жук! А это цыпа!», – энергично сказал мальчик.

Видео: Instagram* @bugevuge

Напомним, что супруги скрывали лицо Микаэля два года и впервые показали сына в его день рождения. Павел и Зепюр опубликовали видеоряд из фотографий, сделанных в разные периоды жизни малыша.

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*запрещён в РФ
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#сын
«Две легенды»: Крутой показал, как выглядит 95-летняя Александра Пахмутова
Композитор Крутой опубликовал кадры с 95-летней Александрой Пахмутовой
01 мая 2025, 13:17

Игорь Крутой (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)

Композитор Игорь Крутой встретился с Александрой Пахмутовой и опубликовал ролик в соцсетях. Подписчики восхитились тем, как выглядит 95-летняя музыкант, и пожелали ей здоровья.
В настоящее время Александра Пахмутова редко посещает мероприятия, но все же не пропустила концерт, который посвятили 100-летию Детского хора Большого театра. За кулисами она пообщалась с Игорем Крутым и даже музицировала с ним на фортепиано в четыре руки.

Со слов композитора, они с Пахмутовой также поговорили по видеосвязи с исполнителем Валерием Леонтьевым. Они пожелали друг другу здоровья, вдохновения и много совместных встреч и общения.

Игорь Крутой и Александра Пахмутова (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)


Подписчики обрадовались кадрам с Александрой Пахмутовой и подчеркнули, что с годами она не растеряла мастерство.

«Браво! Долгих лет жизни», «Две легенды», «Александра Николаевна наше достояние», «Лучезарная Александра Николаевна», — поделились фолловеры.

Доктор Елена Малышева уточнила в комментариях, что «сесть вместе с великой Пахмутовой и запросто сыграть» — это большое счастье.

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Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд

«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#композитор
#музыка
#фотография
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Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд
01 мая 2025, 12:37

Михаил Тройник (Фото: Инстаграм* @mihailtroynik)

Актер Михаил Тройник рассказал о сложностях после разрыва с Юлией Пересильд, сообщило издание StarHit.
В Москве прошла премьера спортивной драмы «Финал», которую посетили многие знаменитости. В числе гостей оказался и Михаил Тройник. Появившись на красной дорожке, артист не смог избежать вопросов о личной жизни после разрыва с Юлией Пересильд. Михаил не стал раскрывать детали, но подчеркнул, что любые сложные времена переживает стойко.

«Я отношусь к ним как к чему-то, что закаляет и является точкой роста. За последнее время многое произошло в моей жизни», — откровенничал он.

Тройника увидели на премьере в молодежном образе, он оделся в серый брючный костюм и белую футболку.

Стоит напомнить, что актеры расстались весной этого года. Пересильд и Тройник посвятили друг другу посты в соцсети, поблагодарив за счастливые моменты.

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#актриса
#отношения
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«У нас всё по плану»: Кристина Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию
Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию словами «все по плану»
01 мая 2025, 12:36

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте вышла на связь с поклонниками после новостей о запрете съезда в Латвию. Певица прогулялась по Нью-Йорку с мужем и дочерью и отметила, что у неё «всё по плану».
Напомним, что в конце апреля власти Латвии приняли решение о запрете на въезд артистки в страну. Причиной стали опасения служб нацбезопасности. Кристина никак не прокомментировала эти сообщения, но появилась в своих соцсетях.

Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала кадры прогулки с семьёй, на которых выглядела счастливой и давала понять, что не собирается унывать из-за последних новостей.

«Привет! Как дела, ребят? У нас все по плану», – заявила Орбакайте.
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*запрещён в РФ
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#концерт
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Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко
Сваха Осипова заявила, что отношения Рудковской и Плющенко выдержат все испытания
01 мая 2025, 12:02

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже более 16 лет. Сваха и эксперт по отношениям Анна Осипова оценила вероятность развода пары.
Специалист отметила, что союз знаменитостей способен выдержать любые трудности, поэтому идиллия в отношениях Рудковской и Плющенко будет длиться ещё долго.

Также Осипова указала на удачное сочетание астрологических знаков – Козерог и Скорпион. Играет на пользу и 8-летняя разница в возрасте: Рудковская, будучи старше, имеет больший жизненный опыт и мудрость.

«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом», – отметила Осипова в беседе с порталом «Страсти».
Однако эксперт всё же указала на потенциальную угрозу. Если супруги вдруг утратят интерес друг к другу, то их отношения закончатся очень болезненным разрывом.

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#отношения
#сын
#развод
#любовь
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Светлана Бондарчук рассказала, что режиссёр вынуждал её сделать пластику лица
01 мая 2025, 11:47

Светлана Бондарчук (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук призналась, что столкнулась с неожиданным требованием режиссёра. 56-летней телеведущей сообщили, что она не получит роль в кино, если не сделает ринопластику.
В 90-е Бондарчук снялась в клипе Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Модель грезила о мире кино и ходила на кастинге. Однако на одном её ошарашили требованием, которое касалось её внешности.

«Помню один режиссер, кстати, мой. близкий друг, я у него пробовалась кино и не прошла. Он мне сказал: "Свет, если ты хочешь сниматься в кино, ты должна переделать нос". Я подумала, как это? Я не хочу! Но запомнила», – написала Бондарчук в своём Telegram-канале.
Журналистка в какой-то момент действительно задумалась о пластической операции. Она оказалась в больнице, где её другу словно заново собирали лицо после аварии. Тогда Бондарчук подошла к хирургу посоветоваться.

«Один из хирургов меня послал. Я ему так признательна до сих и так рада, что осталась со своим, может быть, по каким-то стандартам несовершенным носом, но, тем не менее, он мой», – отметила звезда.
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#актриса
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