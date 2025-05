Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео

«Красота! Это жук! А это цыпа!», – энергично сказал мальчик.

Your browser does not support HTML5 video.

Видео: Instagram* @bugevuge

Актёр вручил сыну ножницы, и тот разрезал голубую ленту на большой колобке. Внутри малыша ждали воздушные шары. Больше всего Микаэлю приглянулся шарик с синим трактором из популярной песни. Под шариками лежало множество красочных детских книг, которые сын артистов сразу же принялся разглядывать.Напомним, что супруги скрывали лицо Микаэля два года и впервые показали сына в его день рождения. Павел и Зепюр опубликовали видеоряд из фотографий, сделанных в разные периоды жизни малыша.«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля «Входим в новый спорт»: Павел Прилучный приобщает сына от Агаты Муцениеце к физической активности «Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного *запрещён в РФ