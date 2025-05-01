Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram @bugevuge)
Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как их сын распаковывает подарки на день рождения. 28 апреля маленькому Микаэлю исполнилось два года.
Актёр вручил сыну ножницы, и тот разрезал голубую ленту на большой колобке. Внутри малыша ждали воздушные шары. Больше всего Микаэлю приглянулся шарик с синим трактором из популярной песни. Под шариками лежало множество красочных детских книг, которые сын артистов сразу же принялся разглядывать.
Видео: Instagram* @bugevuge
Напомним, что супруги скрывали лицо Микаэля два года и впервые показали сына в его день рождения. Павел и Зепюр опубликовали видеоряд из фотографий, сделанных в разные периоды жизни малыша.
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*запрещён в РФ
«Красота! Это жук! А это цыпа!», – энергично сказал мальчик.
Видео: Instagram* @bugevuge
Напомним, что супруги скрывали лицо Микаэля два года и впервые показали сына в его день рождения. Павел и Зепюр опубликовали видеоряд из фотографий, сделанных в разные периоды жизни малыша.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова