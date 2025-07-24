Клава Кока 12 лет врала о своем возрасте
Певица Клава Кока раскрыла, что отмечает 30 лет вместо объявленных ранее 29
Певица Клава Кока в день рождения призналась, что 12 лет скрывала реальный возраст, «вычеркнув» из жизни один неудачный год перед совершеннолетием.
В личном Telegram-канале исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» объяснила причину многолетней лжи: в 17 лет она составила амбициозный план достижений к 18 годам — поступление во ВГИК на бюджет, успех на сцене и встреча «любви навсегда». Ни один пункт не реализовался:
«Не хватило балла до бюджета, музыкальные проекты провалились, любовь не случилась. Год стал таким провальным, что я стёрла его из памяти и документов, изменив возраст везде — даже в собственной голове».Кока подчеркнула, что теперь принимает все прожитые годы с благодарностью. Певица, выступающая под лейблом Black Star, известна и другими откровениями: в 2023 году она рассказывала о борьбе с булимией, а в 2024-м — о кризисе в отношениях с блогером Дмитрием Комаренко.