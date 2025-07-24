Клава Кока 12 лет врала о своем возрасте

24 июля 2025, 03:53

Певица Клава Кока раскрыла, что отмечает 30 лет вместо объявленных ранее 29

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Певица Клава Кока в день рождения призналась, что 12 лет скрывала реальный возраст, «вычеркнув» из жизни один неудачный год перед совершеннолетием.





В личном Telegram-канале исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» объяснила причину многолетней лжи: в 17 лет она составила амбициозный план достижений к 18 годам — поступление во ВГИК на бюджет, успех на сцене и встреча «любви навсегда». Ни один пункт не реализовался:

«Не хватило балла до бюджета, музыкальные проекты провалились, любовь не случилась. Год стал таким провальным, что я стёрла его из памяти и документов, изменив возраст везде — даже в собственной голове».