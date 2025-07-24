Внезапная смерть 30-летнего юмориста КВН Арсена Апресяна шокировала «Армянскую сборную»

24 июля 2025, 01:41

Команда КВН «Армянская сборная» сообщила о смерти Арсена Апресяна

Арсен Апресян (Фото: ВКонтакте @arsiap)

Участник команды КВН «Армянская сборная» Арсен Апресян скончался в возрасте 30 лет при невыясненных обстоятельствах. Прощание состоится 24 июля в 10:30 в подмосковном Видном.





Команда КВН подтвердила трагическую новость в соцсетях и назвали Апресяна «братом и сокомандником»:

«Не стало нашего друга Арсена Апресяна. Очень много хочется сказать, но пока горько и тяжело».

«Как ласточка укрывает птенца, так мать защищает сына. Желаю тебе видеть мир ярким и счастливым»