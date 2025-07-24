Внезапная смерть 30-летнего юмориста КВН Арсена Апресяна шокировала «Армянскую сборную»
Команда КВН «Армянская сборная» сообщила о смерти Арсена Апресяна
Участник команды КВН «Армянская сборная» Арсен Апресян скончался в возрасте 30 лет при невыясненных обстоятельствах. Прощание состоится 24 июля в 10:30 в подмосковном Видном.
Команда КВН подтвердила трагическую новость в соцсетях и назвали Апресяна «братом и сокомандником»:
«Не стало нашего друга Арсена Апресяна. Очень много хочется сказать, но пока горько и тяжело».Причины смерти не раскрываются — ни коллеги, ни родственники не комментируют произошедшее. Мать юмориста, ранее активно писавшая о сыне в соцсетях, хранит молчание. В её последнем публичном поздравлении звучали трогательные слова:
«Как ласточка укрывает птенца, так мать защищает сына. Желаю тебе видеть мир ярким и счастливым»В соцсетях сотни сообщений с соболезнованиями. Поклонники называют его «светлым человечком» и пишут: «Арсен насовсем».
Арсен не вёл активных соцсетей. Его последние публикации были посвящены репетициям и новым номерам команды.
Прошание с Арсеном состоится 24 июля в 10:30 в городе Видное, на улице Заводская, 17/2.