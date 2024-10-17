«Две недели»: какое предсказание об СВО сделала Катя Лель и кто ей запретил заниматься сексом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Катя Лель поделилась своими впечатлениями о новом опыте взаимодействия с внеземными мирами. На этот раз ей удалось увидеть вещий сон, в котором она увидела будущее России, в частности, исход СВО. Подробнее о видениях артистки расскажет «Радио 1».
Катя Лель о завершении СВО
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
По словам певицы, в ее сновидении прозвучала дата завершения спецоперации по защите Донбасса. Лель уверяет, что этот момент наступит уже через две недели, приводит ее слова NEWS.ru.
«Я услышала четко фразу: «Россию через две недели ждет победа. Я была в шоковом состоянии, я это несколько раз услышала во сне. Две недели — это 30 октября. Значит, что-то уже есть в нашем пространстве то самое, что уже отмечено высшими цивилизациями. Нас ждет победа совсем скоро», — сказала Лель.
Лель верит в инопланетян
Кроме того, звезда уверена, что у нее есть двое клонов, которые обитают на другой планете.
Запрет заниматься сексом
Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Еще один совет инопланетяне дали Кате Лель после подачи ею иска в суд против журналиста Отара Кушанашвили. Напомним, конфликт между звездами разгорелся в феврале этого года, когда Кушанашвили возмутился словами Лель про успех ее хита «Мой мармеладный», которому она якобы обязана «высшим цивилизациям».
Тогда Отар призвал исполнительницу остановиться и назвал ее «выжившей из ума». В сентябре Катя Лель подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ведущему Кушанашвили. Тогда она аргументировала это тем, что слова Отара наносят урон ее репутации. Но через месяц певица резко передумала начинать судебные разбирательства, не аргументируя свою изменившуюся позицию.
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Анастасия Хохлова