«Последствия тяжёлых препаратов»: как сейчас живет покинувшая РФ Вайкуле и кто призвал ее «закрыть поганый рот»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Популярная в советские времена певица Лайма Вайкуле столкнулась с волной негатива в своих социальных сетях. Пользователи напомнили артистке о ее русофобских высказываниях и высмеяли сорвавшийся на Тенерифе концерт. Кто посоветовал «закрыть рот» исполнительнице и из-за чего у нее случился конфликт с Ильей Резником расскажет «Радио 1».
Отмена концерта Вайкуле на Тенерифе
Концертная программа «Рандеву» Лаймы Вайкуле должна была состояться на Тенерифе 11 октября. Однако, несмотря на многочисленную рекламу и низкие цены на билеты, организаторам мероприятия не удалось собрать даже половины зала. Выступление артистки было отменено в последний момент.
По информации СМИ, выступать Вайкуле перед полупустым залом оказалось экономически невыгодно. Понимая все риски, арендодатели дали знаменитости еще один шанс: ей предложили выступить на площадке через два месяца.
Однако музыкальные эксперты массово сходятся во мнениях: артистка окончательно утратила доверие слушателя. Если в Европе выступления знаменитости и раньше не пользовались успехом, то россиян певица отвернула от себя сама. Не устают радоваться проблемам уроженки Латвии и в России. Антифанаты артистки припоминают ей русофобские заявления и указывают на то, что она сама виновата в собственных бедах.
«Допикадиллилась», «Детей нет, голоса тоже нет. И к чему она пришла?», «Русских ненавидит, но поет на русском. Логика где?», «Карьера загублена безвозвратно, пусть закроет свой поганый рот», — возмущаются комментаторы.
Высказывания Вайкуле о России и конфликт с Резником
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок(Л. Вайкуле с И. Резником)
После своего отъезда из России латвийская певица заявила, что она была «кормилицей всего СССР», а свою подругу Аллу Пугачеву она назвала кормилицей России. С тех пор артистка часто становилась объектом обсуждения. Следующим ее громким заявлением было то, что ее близкий друг Максим Галкин* мог бы стать отличным политическим лидером.
Позже Вайкуле заявила, что некий украинский друг разрешил ей петь на русском языке, уверив, что это как бы дает ей индульгенцию для выступлений на сцене. Кульминацией скандала стало её высказывание о латвийских музыкантах, которые, по её мнению, всегда стремились к европейской музыке. Увлекшись своими рассказами, звезда непреднамеренно обвинила своего композитора Раймонда Паулса в плагиате. Это привело к серьёзному конфликту между бывшими партнёрами. На защиту интересов Паулса встал поэт Илья Резник, который выразил недовольство тем, что Вайкуле нарушила все моральные нормы, и отметил, что без Паулса она была бы никем.
«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Она всегда была неблагодарной и всегда несла какой-то бред», — заявил он в беседе с МК.
Тяжелая болезнь
На сегодняшний день Резник считает, что основной причиной резкого изменения отношения Вайкуле к России стала её болезнь. По его словам, именно тяжёлый диагноз (артистка дважды переживала рецидив онкологии) определяет её слова и поведение в настоящее время.
«Знаю, что у нее тяжелый диагноз... Ей надо говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов», — заявил Резник.
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*признан иноагентом в РФ
Анастасия Хохлова