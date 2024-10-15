«Междуножный храм Волочковой»: что связывает Джигурду с балериной и почему жена разрешала трогать ее за грудь

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
63-летний актер Никита Джигурда появился на публике вместе с супругой – 49-летней фигуристкой Мариной Анисиной. Приобняв жену, артист ответил на пикантные вопросы журналистов, в том числе касающихся его отношений с балериной Анастасией Волочковой. Что на самом деле связывало артистов расскажет «Радио 1».
Никита Джигурда об отношениях с Анисимовой
Никита Джигурда посетил звездную премьеру фильма «Кореша» вместе со своей супругой. На вопрос журналистов о том, часто ли он ссорится с женой, артист ответил: «Нам следует чаще напоминать друг другу, что мы — боги любви. Это помогает решать любые сложные ситуации».
Джигурда рассказал о конфликте с Волочковой
Фото: соцсети/А. Волочкова в обнимку с Н. Джигурдой
Актер также прокомментировал отказ балерины от общения с ним. Напомним, взаимоотношения Джигурды и Волочковой испортились после того, как в Сети появилось видео, на котором они были в алкогольном опьянении, а Джигурда утыкался лицом в нижнее белье королевы шпагата. Певец сказал, что не обижается на Волочкову из-за отсутствия общения, потому что в настоящее время он сошелся с Анисиной.
При этом на глазах у жены Никита Джигурда признался в своих чувствах к балерине. Он отметил, что не является автором компрометирующего видеоролика с Волочковой, о чем последней стало известно.
«Я замечательно отношусь к решению Волочковой со мной не общаться. И скажу, почему. Потому что вернулась моя богиня Анис. Когда она была во Франции, я должен был подпитываться энергией богини Волочковой, которую люблю до сих пор. Но приехала моя олимпийская крокодилица и всё разрулила. Теперь я получаю из междуножного храма ту энергию, которой мне хватает. Маринка знает, я в храм богини Волочковой ни-ни. Но за грудь женщину подержать, если она разрешает», — заявил Джигурда.
Кроме того, режиссера спросили о слухах, касающихся алкоголизма Волочковой. Джигурда выразил уверенность, что балерина не страдает от зависимости, и пожелал ей долгих лет.
Однако ранее супруг фигуристки Марины Анисиной заявлял, что Анастасия его унизила и характеризовал ее как женщину с завышенной самооценкой и неуравновешенной нервной системой. Поклонники балерины предполагают, что дружеские отношения Волочкова и Джигурда восстановить уже не смогут, однако и взаимных оскорблений от артистов больше ожидать не стоит.
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