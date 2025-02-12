Стало известно, сколько денег потратит Анастасия Волочкова на свадьбу дочери

Анастасия Волочкова, дочь Ариадна и будущий муж Никита (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе дочери и не собирается экономить на торжестве. По подсчетам Kp.ru, звезда шоу-бизнеса потратит на праздник не менее 10 млн рублей.
О том, что дочь Волочковой собирается замуж стало известно в январе. Тогда она пришла на день рождения мамы в сопровождении возлюбленного Никиты, а на руке у нее сверкало помолвочное кольцо. Позже стало известно, что предложение руки и сердца девушка получила уже давно, а сейчас пара активно готовится к предстоящей свадьбе, которая пройдет 26 апреля в Питере в особняке Мясникова.
Журналистам удалось узнать, что за аренду особняка балерина отдаст два миллиона рублей. Кроме того, потратиться придется на еду и напитки для гостей, а также декор, костюмы, техническое оснащение и многое другой. По самым скромным подсчетам, свадьба дочери обойдется Волочковой не менее чем в 10 миллионов рублей.
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«Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама», — рассказала Волочкова.
Журналистам удалось узнать, что за аренду особняка балерина отдаст два миллиона рублей. Кроме того, потратиться придется на еду и напитки для гостей, а также декор, костюмы, техническое оснащение и многое другой. По самым скромным подсчетам, свадьба дочери обойдется Волочковой не менее чем в 10 миллионов рублей.
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Элина Позднякова