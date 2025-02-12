Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Стало известно, сколько денег потратит Анастасия Волочкова на свадьбу дочери

Стало известно, сколько денег потратит Анастасия Волочкова на свадьбу дочери

Анастасия Волочкова потратит на свадьбу дочери по меньшей мере 10 млн рублей
Анастасия Волочкова, дочь Ариадна и будущий муж Никита (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова, дочь Ариадна и будущий муж Никита (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе дочери и не собирается экономить на торжестве. По подсчетам Kp.ru, звезда шоу-бизнеса потратит на праздник не менее 10 млн рублей.
О том, что дочь Волочковой собирается замуж стало известно в январе. Тогда она пришла на день рождения мамы в сопровождении возлюбленного Никиты, а на руке у нее сверкало помолвочное кольцо. Позже стало известно, что предложение руки и сердца девушка получила уже давно, а сейчас пара активно готовится к предстоящей свадьбе, которая пройдет 26 апреля в Питере в особняке Мясникова.

«Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама», — рассказала Волочкова.



Журналистам удалось узнать, что за аренду особняка балерина отдаст два миллиона рублей. Кроме того, потратиться придется на еду и напитки для гостей, а также декор, костюмы, техническое оснащение и многое другой. По самым скромным подсчетам, свадьба дочери обойдется Волочковой не менее чем в 10 миллионов рублей.

Читайте также:

Анастасия Волочкова раскрыла дату и место свадьбы дочери Ариадны

«Спокойно выйти замуж в ее случае не получится»: Волочкова о предстоящей свадьбе дочери

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с дочерью и будущим зятем
#свадьба
#день рождения
#напитки
#девушка
Оставила сына во Франции, построила успешную карьеру и написала письмо Путину: как живет звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова
12 февраля 2025, 11:40

Елена Сафонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В фильмографии Елены Сафоновой насчитывается более 100 проектов. Однако больше всего зрителю она запомнилась по главной роли в женской мелодраме «Зимняя вишня». Сегодня 68-летняя актриса по-прежнему востребована в театре и кино.
О том, как живет актриса сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Санкт-Петербурге в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой.

В начале 1980-х годов Елена окончила Ленинградский институт сценических искусств. Спустя четыре года она сыграла главную роль в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» и практически сразу стала одной из самых популярных актрис в СССР.

«В этой истории было новое отношение. В советском кино любовница — кошмар семьи, ведьма, а в "Зимней вишне" она была нормальным человеком, просто хотела счастья. И мужчина, которого она любила, не был мерзавцем», — объясняла Сафонова успех фильма.

Оглушительная популярность и мода на прическу как у Сафоновой


После премьеры мелодрамы «Зимняя вишня» за Еленой Сафоновой стойко закрепился образ главной героини. Ею восхищались, ей подражали, ее боготворили. Тогда даже вошла в моду прическа – «под зимнюю вишню». По словам артистки, ей не хотелось бы играть однотипных героинь, поскольку она всегда мечтала о разнообразии.

Елена Сафонова (Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»)

Вторая волна популярности пришла после исполнения главной роли в комедийном сериале «Старушки в бегах». Также Сафонова сыграла в фильмах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Зимняя вишня 3», «Аккомпаниаторша» и других. В фильмографии актрисы более 100 фильмов.

Личная жизнь Елены Сафоновой


Первым мужем актрисы стал актер Виталий Юшков, за которого она вышла замуж в возрасте 20 лет. Спустя шесть лет этот брак распался.

В конце 1980-х годов Елена встречалась с женатым мужчиной — Ваче Мартиросяном, бизнесменом из США. От него Сафонова родила сына Ивана, которому дала свою фамилию. Стоит отметить, что Мартиросян на ней так и не женился, а также не знал о существовании сына. Сегодня Иван работает на «Мосфильме».

В 1992 году артистка вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, с которым познакомилась на съемках фильма «Аккомпаниаторша». После росписи молодожены вместе с сыном Елены поспешно переехали во Францию, где родился их общий ребенок – Александр. В настоящее время он является актером.

Лабарт был уверен, что Сафона оставит профессию и станет домохозяйкой. Однако артистка не планировала сидеть дома и быть лишь тенью знаменитого супруга. Елена не только продолжила сниматься в кино, но и приобрела большие перспективы в новой стране. Примечательно, что она даже «переплюнула» успех возлюбленного, с чем мужчина смириться не смог. В 1997 года пара со скандалом разошлась.

После развода Сафонова вернулась в Россию, однако малолетнего сына Сашу с ней не отпустили. Согласно судебному постановлению, мальчик не мог покинуть страну до достижения 18 лет. Три года артистка пыталась оспорить это решение, но французские власти не встали на сторону матери.

В результате Александр остался жить с отцом во Франции. Сегодня Александр Лабарт переезжать в Россию не планирует.

Письмо Путину и защита животных: деятельность Елены Сафоновой сегодня


Сегодня Елена Сафонова нечасто снимается, хотя из любимой профессии она не уходила. Недавно актриса приняла участие в картине «Зимняя вишня 4», а также она задействована в спектаклях «Хочу купить вашего мужа», «Слухи», «Любовь взаймы» и других.

Елена Сафонова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Недавно о жизни звезды советского кинематографа в беседе с VOICE рассказал Андрей Чернышов. Актеры вместе играли в спектакле «Дама и ее мужчины».

«Считаю, что Лена – великая актриса. И человек потрясающий. Это такая редкость. Бывает, что человек хороший, а актер или актриса – так себе. А бывает и наоборот, когда человек не самый приятный, зато талант большой. Лена в общении абсолютно непосредственная, проста. И, конечно, такая мощь актерская в ней. Рабата с ней была счастьем, наслаждением. У нас вообще компания мощная собралась – это и Андрей Ильин, и Саша Носик. Зрители так любили этот спектакль. Мы с ним гастролировали. Но всё когда-то заканчивается», — отметил Чернышов.

Важно отметить, что Сафонова также много времени уделяет защите животных. Она даже написала открытое письмо, обращенное к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она попросила российского лидера внести поправки в Уголовный кодекс, которые регулировали бы правила осознанного обращения с животными.

Читайте также:

«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт

Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении

«‎Необходимо раздеться»: Надежда Ангарская раскрыла секреты отношений с мужем и свекровью, рассказала о похудении и онкологии
#сша
#ребёнок
#кино
#актёр
#зрители
#предприниматель
#жизнь
#защита
#спектакль
#мода
#любовь
#семьи
#брак
#обращения
#ссср
#звёзды
#мужчины
#актриса
#актеры
#профессии
#мальчик
#рф
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Magical duo»: Нюша намекнула на новый роман
Нюша опубликовала совместное фото с рэпером Andro
12 февраля 2025, 11:22

Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha

Певица Нюша опубликовала совместное фото с рэпером Andro (Иоанн Жани Кузнецов — прим. ред) в обнимку. Поклонники уже начали обсуждать снимок исполнительницы, но главное, что артистка сама волей-неволей намекнула на возможный роман.
«Начинаю этот год с magical duo (прим. — волшебного дуэта)», — гласит пост Нюши.
Пользователи же наперебой сватают Кузнецова Нюше, обращая внимание на его взгляд.

«…Он смотрит так, будто никогда ее не отпустит»; «…Нюша, забирай парня, пока не увели!»; «Andro явно влюбился», — написали юзеры.

Личная жизнь Нюши была, что называется «под замком» после развода с предпринимателем Игорем Сивовым, но теперь девушка заинтриговала фанатов.

Ранее сообщалось, сколько денег потратит балерина Анастасия Волочкова на свадьбу дочери.

Читайте также:

Танхаус в Майами, поддержка ВСУ, измена и квартира в Голливуде: новые шокирующие подробности о семейной жизни Агутина и Варум

Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении

«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танхаус в Майами, поддержка ВСУ, измена и квартира в Голливуде: новые шокирующие подробности о семейной жизни Агутина и Варум
12 февраля 2025, 11:08

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)

Леонид Агутин и Анжелика Варум начали свои отношения как служебный роман, который быстро перерос в серьезный союз.
У пары родилась дочь Елизавета, которая сейчас живет в США. Почему она предпочла жить вдали от родителей и как складывалась история любви Агутина и Варум — в материале «Радио 1».

«Крутышка» в солнечном Майами

На днях Елизавета отпраздновала свой 26-й день рождения в солнечном Майами. В социальных сетях Леонид не упустил возможности поздравить свою «крутышку», выразив гордость за её интересную личность.

«С днем рождения! Еле сдерживаю себя, чтобы не рассказывать всем о тебе, ведь у них тоже есть дети», — написал он.

Елизавета живет в США с раннего детства. В Майами её воспитывают отчим и мать Анжелики Варум, которые взяли на себя заботу о девочке, когда родители были заняты плотным графиком работы. В детстве Лиза испытывала обиду на такую ситуацию, но со временем приняла её.

Сегодня Елизавета строит свою карьеру в музыке: она встречается с американцем, также музыкантом, и поет в местной рок-группе. Год назад она привезла своего парня в Россию, чтобы познакомить его с родителями.

Леонид Агутин переживает за свою дочь, которая строит карьеру в музыке. Он отметил, что, когда она показала свою первую песню, они поняли, что у неё есть талант, но её деятельность не так обширна, как хотелось бы. Агутин посоветовал ей либо продолжать учёбу, либо начать работать. У Леонида также есть старшая дочь Полина от брака с балериной Марией Воробьевой.

Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)

Варум

Настоящее имя Анжелики Варум — Мария Юрьевна Варум. Она родилась 26 мая 1969 года во Львове. С 1991 года выпустила 16 альбомов, среди которых такие хиты, как «Городок», «Good bye, мой мальчик» и «Зимняя вишня».

Варум также снималась в кино, включая роль Эллочки-людоедки в экранизации «Двенадцать стульев» и эпизоды в сериале «Каменская». Ее дуэты с мужем Леонидом Агутиным, такие как «Королева» и «Половина сердца», стали знаковыми для отечественной музыки.

Агутин

Леонид Агутин, родившийся 16 июля 1968 года в Москве, является Заслуженным артистом России и известным музыкантом с 16 студийными альбомами.

Его уникальный тембр и вокальные фишки сделали его популярным, а такие хиты, как «Ай-ай-ай», «Хоп хэй лала лей» и дуэт с Владимиром Пресняковым «Аэропорты» стали знаковыми. В последние годы он активно участвует в телепроектах Первого канала «Голос» в роли наставника.

Леонид Агутин (Фото: ВКонтакте @leonid_agutin)

Знакомство и измены

Леонид Агутин и Анжелика Варум встретились на сцене в конце 80-х годов, когда оба участвовали в сборном концерте эстрадных артистов. Организаторы отметили их внешнее и тембровое сходство и предложили им исполнить совместную песню. С этого момента между ними завязалась дружба, хотя к тому времени оба были в официальных браках и не планировали изменять своим супругам.

«Неприлично рассказывать длинную романтическую историю о любви женатого мужчины, если она не касается его жены», — отмечал Агутин.

В 1997 году их дружба переросла в любовь. Пара начала жить вместе, скрывая свои отношения около полугода. После разводов они не спешили оформлять новые отношения. В феврале 1999 года у них родилась дочь Лиза. В июле 2000 года они решили зарегистрировать свой брак.

На протяжении более чем 25 лет их отношения переживали разные этапы — как взлеты, так и падения. Все помнят их яркий клип, снятый в Венеции, где они изображали молодоженов: Анжелика в белом свадебном платье с красными цветами, а Леонид в белом смокинге без рубашки и шляпе-котелке. На самом деле это была архивная съемка их свадьбы.

Среди поклонников пары были слухи о разводе. В 2011 году, на конкурсе «Новая волна» в Юрмале, Агутин, находясь под воздействием алкоголя, едва не изменил Варум. Он поцеловал незнакомку на одной из вечеринок, что было запечатлено на камеру. Это увидела его жена, что привело к серьезному разговору, и их семья оказалась на грани разрыва в течение трех дней. Однако супруги смогли примириться: Леонид раскаялся, а Анжелика нашла в себе силы простить его.

Скандал с СВО

После объявления о начале специальной военной операции Леонид Агутин и Анжелика Варум призвали к мирным переговорам между Россией и Украиной.

Агутин выразил свою патриотическую позицию, а Варум заявила, что «мы все движемся прямиком в ад», требуя незамедлительных переговоров.

После этого они уехали в Израиль, а затем организовали концертный тур по США. Вернувшись в Россию, пара столкнулась с общественным осуждением, особенно после слухов об их помощи ВСУ, которые Агутин опроверг.

«Коротко, но ясно»: Как Аврора Киба шокировала своего возлюбленного Григория Лепса «голым» СПА и пластической операцией
«Коротко, но ясно»: Как Аврора Киба шокировала своего возлюбленного Григория Лепса «голым» СПА и пластической операцией

Где Агутин и Варум сейчас

Судя по социальным сетям, Леонид Агутин и Анжелика Варум сейчас живут в России, где продолжают давать концерты.

Анжелика Варум периодически отправляется в Майами, чтобы отдохнуть и встретиться с дочерью Елизаветой. У семьи есть таунхаус в пригороде Майами, в Авентуре. В 2023 году появились слухи, что пара приобрела еще несколько объектов недвижимости в США:

• 300-метровую квартиру в Голливуде, которая, по сообщениям СМИ, оказалась в зоне лесных пожаров. Леонид Агутин отреагировал на это, заявив: «В новый год с новым фейком», но не уточнил, что именно является неправдой — наличие второй квартиры или угроза пожара.

• Недвижимость в Помпано-Бич, расположенном на берегу Атлантического океана.

• Апартаменты в элитном жилом комплексе Tramp Towers, принадлежащем Дональду Трампу.

Елизавета смогла приобрести квартиру в Майами с помощью своего отца, хотя она также самостоятельно копила на собственное жилье. Ее дедушка Николай Агутин подтвердил, что поддержка со стороны знаменитого отца сыграла важную роль в этом процессе.

Читайте также:

Появились новые подробности по делу о смерти Яниса Тиммы

«‎Необходимо раздеться»: Надежда Ангарская раскрыла секреты отношений с мужем и свекровью, рассказала о похудении и онкологии

Максим Фадеев назвал певицу, знакомство с которой стало его главным сожалением в жизни
#сша
#израиль
#семья
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ювелирную компанию Джонни Деппа отобрал предприниматель из Армении
12 февраля 2025, 10:31

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Хитрый предприниматель из Армении оформил на себя документы ювелирной компании американского актера Джонни Деппа, а его девушку попытался заставить стать лицом бренда, пишет Mash.
По данным канала, некий Нарек М. вторгся в доверие 28-летней Юлии Власовой, русской девушке Джонни Деппа, и зарегистрировал бренд Solomon на себя. Сразу после этого он ей сообщил, что она будет лишь лицом бренда.

Сам Нарек рассказал, что Юля не понимала, как вести бизнес в России, и имела проблемы с оформлением документов. Она отказалась от его предложения и покинула страну, заявив, что не будет открывать ювелирные магазины в РФ. Теперь она намерена открыть бизнес за границей.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп планирует открыть ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво, управлять которым должна была Юлия. Планировалось, что там будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.

Читайте также:

Русская девушка Джонни Деппа вернулась на родину, но продолжает поддерживать с ним связь

Джонни Депп откроет ювелирный магазин в московском Бирюлёво

Возлюбленная Деппа: актёр не планирует открывать ювелирный бренд в Москве
#магазин
#бизнес
#актёр
#магазины
#бренд
#девушка
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт
Лолита посоветовала депутату Пензиной встретить «хорошего мужа»
12 февраля 2025, 09:34

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская посоветовала депутату Елене Пензиной встретить «хорошего мужа». Об этом информирует РЕН ТВ.
В январе текущего года чиновница призывала отменить концерт исполнительницы в регионе — после этого между ней и Лолитой в интернете завязалась перепалка.

На этот раз Лолита заявила, что проблема депутата заключается в ее одиночестве.

«Она же занимается коммуналкой — это канализация, вывоз мусора… А травить Милявскую проще. Посмотрела в интернете, вроде симпатичная женщина. Я вот гормонально уже не замужем и меня не волнуют чужие проблемы, а ей еще нужен мужик. Я ей желаю хорошего мужа», — сообщила певица.

Лолита подчеркнула, что из-за отмен концертов она несет большие убытки. При этом Милявская уверена, что все проблемы с переносами выступлений временные.

Читайте также:

Марат Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты Аси Борисовой

Особенный сын, инсульт и нищета: жизнь шоумена Сергея Белоголовцева

Лолита ответила Кушанашвили на обвинения в предательстве
#концерт
#женщина
#жизнь
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате