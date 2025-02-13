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Волочкова не смогла скрыть пренебрежения, говоря о работе будущего зятя

Анастасия Волочкова с дочерью и будущим зятем (ото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова с дочерью и будущим зятем (ото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова поделилась подробностями предстоящей свадьбы своей единственной дочери, а также рассказала, кто же ей достался в затья.
Выяснилось, что избранника 19-летней Ариадны никак нельзя назвать хорошей партией. Молодой человек имеет невысокий заработок, о чём свидетельствует довольно скоромное помолвочное кольцо, подаренное девушке. Также он не стал самостоятельно оплачивать свою свадьбу.

В результате, все расходы взяла на себя его будущая тёща. Потратиться, к слову, придётся знатно, поскольку только аренда особняка Мясникова в Петербурге, где пройдёт торжество, выйдет в два миллиона рублей. Также нужно много угощений для гостей, развлекательная программа, торт и так далее. А Никита, как пренебрежительно отметила Волочкова, – всего лишь певец.



«Не знаю… Кажется, поёт в каком-то католическом храме…», – отметила балерина.
Правда, дочь Анастасии пока тоже не может похвастаться успешной карьерой. Девушка учится на филологическом факультете Высшей школы экономики, пишет стихи и пробует себя в качестве актрисы дубляжа. Вероятно, с Никитой они сошлись на почве общей любви к искусству.

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#анастасия волочкова
«Продалась с удовольствием»: Роза Сябитова рассказала о романе с женатым бизнесменом
13 февраля 2025, 19:52

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Роза Сябитова уже тридцать лет сводит людей, а вот о её личной жизни известно немного. К тому же, как показывает опыт, конкретики от свахи не дождёшься. В свежем интервью MK.RU она просто сказала, что у неё всё хорошо, и добавила, что в её возрасте рядом должен быть человек, который разделит «радость бытия».
Также Сябитова отметила, что ей не нужен «мужчина на каждый день», а также не нужны сопутствующие этому проблемы. Сейчас всё её внимание сосредоточено на внучке, а отношения разрывали бы её и постоянно ставили перед выбором. Что же касается физиологических потребностей, то Роза считает, что для их удовлетворения не нужно жить вместе. Главное – не уводить чужих мужей.

К слову, такой опыт у Сябитовой был.

«Он меня купил. И я с большим удовольствием продалась за его благосостояние. <...> Сначала он отвёл меня в магазин, купил шубу, детям – дублёнки. А ещё, помимо одежды, купил им вкусняшек всяких… Стал продукты приносить. <...> Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого? Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!», – откровенно рассказала сваха.
Роза заявила, что супруга этого мужчины была не её проблемой. Она прекрасно понимала, что может в любой момент разонравиться ему. Так и вышло. Роза пыталась «получить отступные», но не получилось, поскольку те, кто «крышевал» подпольного бизнесмена, связались с ней и «всё объяснили». Это был урок, который Сябитова усвоила на всю жизнь.

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#отношения
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Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности
13 февраля 2025, 19:47

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)

13 февраля Татьяна Тарасова отмечает свое 78-летие. В честь праздника заслуженный тренер СССР поделилась фотографиями из своей юности на странице в соцсети.
Тарасова опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она сидит в кружевном белом платье. Волосы фигуристки закручены на крупные бигуди и уложены наверх. На снимке заслуженный тренер СССР улыбается, смотрит вбок и держит букет белых роз.

«Вступаю в новый год», — подписала Татьяна.

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)


Тарасова поделилась и снимком со школьных времен. На нем юная фигуристка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.

К поздравлениям Татьяны присоединились ее поклонники. Подписчики написали приятные слова тренеру в социальной сети.

«С днем рождения нашу любимую ТАТ! Здоровья вам, бесценная наша»;

«Любим, ценим, уважаем! Всего самого наилучшего!»;

«Здоровья и несколько олимпиад посмотреть», — отметили они.

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)

Поздравили дочь известного тренера Анатолия Тарасова и ее ученики. Фигурист Евгений Плющенко пожелал имениннице здоровья, назвав наставницу супер-тренером и лучшим человеком.

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#поздравление
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Заподозренная в пластике дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на щёки не той формы
13 февраля 2025, 19:25

Стефания Маликова (фото: Instagram* @steshamalikova)

Дочь Дмитрия Маликова 13 февраля отметила 25-летие. По случаю дня рождения Стефания показала подписчикам архивные детские и юношеские фотографии и призналась, что всегда комплексовала из-за лишнего веса и нестандартной формы лица. Оказалось, что дочь музыканта переживала из-за слишком больших щёк и всегда пыталась похудеть, но с возрастом ей удалось сделать свои недостатки «изюминками».
«Все еще переживаешь из-за своих щек? У тебя редкая форма лица, в этом твоя изюминка. Хочешь всегда быть худой и видеть идеальную цифру на весах? Полюби себя такой, какая ты есть!», – написала девушка под фотографиями.
Между тем в сети уже давно обсуждают форму лица Стефании. Пользователи убеждены, что в прошлом году она сделала пластическую операцию на скулы и подбородок, после чего стала похожа на Старуху Шапокляк из мультика про Чебурашку. Все сравнивают нынешние и старые фотографии дочери Маликова и сходятся во мнении, что в погоне за идеальными пропорциями Стефания растеряла естественность и привлекательность.

Однако после этого заявления стало понятно, почему девушка решилась обратиться к хирургам, – тема непропорционального лица волновала её с самого детства. К тому же, на такое решение могли повлиять неудачи в личной жизни. Несколько лет девушка встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым и даже летала к нему в США. Однако их отношениям пришёл конец.

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*запрещён в РФ
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Чужой муж, болезненная худоба и дети от разных мужчин: почему поклонники Полины Гагариной переживают за певицу
13 февраля 2025, 19:24

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Многие песни Полины Гагариной публика знает наизусть, клипы звезды набирают миллионы просмотров. Толчком карьеры Гагариной было популярное шоу «Фабрика звёзд». Голос Полины очень узнаваем, а вот если бы ее фанатам из 200-х показали нынешнее фото звезды — они бы её не узнали. Это совершенно другой человек. О чём певица старается никогда не говорить с журналистами, а о чем рассказывает с особым рвением — в материале «Радио 1».

Первый успех

Полина Гагарина появилась на свет в Москве 27 марта 1987 года. Родные девочки были творческими: мать — балерина, а бабушка — хореограф. Все в семье были стройными, а Полина с ранних лет страдала от лишнего веса. Будущая звезда не могла себе признаться, что проблема существует. Как говорила сама Полина, она всегда «любила поесть». Первый звоночек, что что-то не так, поступил, когда мама отвела её в балетную студию, а Гагарину не взяли. Преподаватель отметила способности девочки и сказала, что у Полины есть все задатки, но нужно сбросить вес.

У девочки так и не сложилась карьера танцовщицы. Бабушка видела творческий потенциал Полины и записала её в музыкальную школу. Там и раскрылся истинный талант Гагариной. После окончания школы она поступила в Гнесинку. Наставница посоветовала будущей исполнительнице поучаствовать в популярном тогда шоу «Фабрика звёзд». В 2003 году Гагарина стала победительницей проекта.

После этого девушка начала сотрудничать с музыкальным лейблом АРС Records и карьера исполнительницы пошла в гору.

Полина Гагарина (Фото: кадр из шоу «Голос-4»)

Личная жизнь звезды

Полина не особо любит обсуждать свою личную жизнь. Ещё до участия в «Фабрике звёзд» она закрутила роман с Вячеславом Еськовым. Он тоже был музыкальным исполнителем, но родом из Курска. Как только к Гагариной пришел професииональный успех, она разорвала отношения.

Истинных причин никто не знает, а приближенные распространяют слухи о том, что певица просто сочла его бесперспективным. Еськову было сложно после расставания, но из непростой ситуации он смог извлечь выгоду — в своё время стал участником весьма успешного бойз-бенда «Премьер-министр».

Петр Кислов (Фото: кадр из сериала «Молодежка. Взрослая жизнь»)

Гагрина тем временем начала встречаться с актёром Петром Кисловым, с которым потом она сыграла свадьбу. Через некоторое время у влюбленных появился сын Андрей. Этот союз не продержался и полгода. В окружении Полины судачат, что она безумно влюбчивая и старается выбирать мужчин творческих профессий, близких себе по духу. Так было и с непродолжительными романами, и с официальными союзами. Их за плечами исполнительницы уже два.

Вторым супругом был известный фотограф Дмитрий Исхаков. В этом браке родился второй ребёнок Полины — дочь Мия. В 2020 году влюбленные разошлись. Сначала у них были некие трения. Дмитрий был обижен, что Гагарина, не успев расторгнуть брак, уже поехала на отдых с новым ухажёром. Через некоторое время Исхаков и Гагарина наладили отношения ради общей дочери. В настоящий момент они друзья.

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Около года назад папарацци заметили певицу вместе с новым возлюбленным. Им оказался танцор из её коллектива по имени Стас Миков. К слову, 35-летний молодой человек уже состоит в браке. Самое интересное, что его жена — танцовщица Оксана, которая работает вместе с ним и Гагариной.

«Люблю свою жену! Она добрая, красивая, хорошо танцует и вкусно готовит. И дом поддерживает в чистоте, и всегда выслушает. А еще с ней весело. Моя любимая, спасибо!», — писал Миков в 2019 году.

За годы брака Оксана и Стас приобрели квартиру в Москве, сделали ремонт, а главное, завели амстаффа по кличке Орландо, которому даже создали отдельную страничку в социальных сетях. Супруга танцовщица называла «лучший мэн в мире».

Стас Миков (Фото: Инстаграм* @smikov)


9 февраля 2023 года в соцсетях Стратулат появилась публикация, которую люди могли бы назвать пророческим: на фотографии Миков был в толстовке с изображением Полины Гагариной.

«Конкурент», — написала тогда еще ничего не подозревавшая Оксана и добавила смеющийся смайлик.

После ухода от Стратулат Миков удалил с личной страницы все общие фото, оставив лишь один снимок. Что в действительности произошло между супругами — большой вопрос.

«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь — разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», — отметила Оксана, когда журналисты заговорили о Микове и Гагариной.

Кстати, Полина Гагарина ради нового романа тоже рассталась с прежним партнером: судачат, что продюсера Владимира Чинаева, с которым звезда неоднократно попадала в объективы папарацци, она бросила именно ради танцора.

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Когда саму Полину спрашивали, как она относится к своим предыдущим бракам, певица отвечала, что не может считать неудачными отношения, которые подарили самое лучшее из всего, что у неё есть — чудесных детей. Звезда отметила, что всегда старается помнить лишь хорошие моменты, ведь плохих и так достаточно. К своим бывшим супругам она испытывает огромную благодарность.

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Лишний вес и болезненная худоба

О своей битве с лишним весом Полина говорит намного охотнее. С раннего возраста у Гагариной были с этим проблемы, которые усугубились в подростковом периоде. Потом, когда исполнительница стала матерью, ситуация достигла критической точки. Певица делилась, что её вес в какой-то момент уже почти достиг отметки в 90 килограммов. В тот момент Полина решила кардинально менять свою жизнь.

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Звезда пересмотрела своей подход к питанию. Она стала есть маленькими порциями, установила запрет на все сладкое, жареное и жирное. Излюбленными продуктами Гагариной являются: бурый рис, куриная грудка, морепродукты, различные овощи и фрукты. Поддерживать хорошую физическую форму ей помогают нагрузки, которые регулирует личный тренер.

Специалисты отмечали, что фанаты не просто так беспокоятся о здоровье певицы, когда комментируют её публикации в соцсетях, где она выглядит чрезмерно худой. Такая физическая форма — это не только предмет зависти, результат упорного труда и огромных волевых усилий. Медицина не определяет такой процент жира в теле как нормальный, поскольку при этом страдают внутренние органы. Стоит отметить, что сцена визуально добавляет десяток килограммов, как и камера. И чтобы выглядеть эффектно, необходимо быть значительно стройнее, чем требуется для здоровья.

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Дмитрий Нагиев продает в Дубае курсы по личностному росту за 1,5 млн рублей
13 февраля 2025, 19:23

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Некоторое время назад Дмитрий Нагиев запустил в Дубае курсы по личностному росту. Недельный интенсив стоил в то время 400 тысяч рублей, но, судя по всему, дела шли так хорошо, что актер поднял ценник на свои услуги.
Последний курс по раскрепощению и поднятию самооценки был в декабре. В настоящее время проходит набор участников на новый — он состоится в марте. Можно пройти на двухдневный или семидневный интенсив. Каждая группа насчитывает 25 человек. Шоумен пообещал посетить несколько занятий — ученики смогут сыграть с ним в мини-спектакле, сообщила газета «Комсомольская правда».

Менеджер подчеркнула, что в рамках двухдневного курса Нагиев будет присутствовать на трехчасовом мастер-классе, на репетиции и самом показе. Во время недельной программы он проведет два мастер-класса.

С купившими курс участниками в оставшееся время будут взаимодействовать иные эксперты: актриса Ксения Митрофанова, актер Александр Шульгин и сын Нагиева Кирилл.

За два занятия придется заплатить 311 тысяч рублей, неделя обойдется в 511 тысяч рублей. Для VIP-участников предусмотрена специальная программа. Ее стоимость доходит до 1,5 млн рублей — отличие лишь в том, что в группе будет до 8 человек, а общение с Дмитрием Нагиевым продлится до 7 часов.

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#актёр
#курс
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