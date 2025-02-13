Волочкова не смогла скрыть пренебрежения, говоря о работе будущего зятя

Анастасия Волочкова с дочерью и будущим зятем (ото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова поделилась подробностями предстоящей свадьбы своей единственной дочери, а также рассказала, кто же ей достался в затья.
Выяснилось, что избранника 19-летней Ариадны никак нельзя назвать хорошей партией. Молодой человек имеет невысокий заработок, о чём свидетельствует довольно скоромное помолвочное кольцо, подаренное девушке. Также он не стал самостоятельно оплачивать свою свадьбу.
В результате, все расходы взяла на себя его будущая тёща. Потратиться, к слову, придётся знатно, поскольку только аренда особняка Мясникова в Петербурге, где пройдёт торжество, выйдет в два миллиона рублей. Также нужно много угощений для гостей, развлекательная программа, торт и так далее. А Никита, как пренебрежительно отметила Волочкова, – всего лишь певец.
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В результате, все расходы взяла на себя его будущая тёща. Потратиться, к слову, придётся знатно, поскольку только аренда особняка Мясникова в Петербурге, где пройдёт торжество, выйдет в два миллиона рублей. Также нужно много угощений для гостей, развлекательная программа, торт и так далее. А Никита, как пренебрежительно отметила Волочкова, – всего лишь певец.
«Не знаю… Кажется, поёт в каком-то католическом храме…», – отметила балерина.Правда, дочь Анастасии пока тоже не может похвастаться успешной карьерой. Девушка учится на филологическом факультете Высшей школы экономики, пишет стихи и пробует себя в качестве актрисы дубляжа. Вероятно, с Никитой они сошлись на почве общей любви к искусству.
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Анастасия Чинкова