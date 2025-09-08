«Движений нет»: Жена Хайдарова раскрыла детали конфликта Дибровой и Товстик
Светлана Сильваши прокомментировала отсутствие диалога между Дибровой и Товстик
Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши сообщила, что Полина Диброва заблокировала номер телефона Елены Товстик. Светлана отметила, что жена ведущего не проявляет желания поговорить с супругой Романа Товстика. Её слова приводит портал Woman.ru.
Сильваши заявила, что не намерена вмешиваться в личную жизнь других людей, однако всё же дала комментарий о данной ситуации.
«Про Полину могу сказать одно — со слов Елены Полина заблокировала её... Но если Полина проявит такое желание, она может с Еленой о чём-то поговорить, но таких движений нет», — рассказала жена Хайдарова.Светлана добавила, что сейчас Елена Товстик занимается вопросами восстановления здоровья. Она прошла обследование в клинике Хайдарова после разрыва имплантата. Сильваши уточнила, что все процедуры клиника провела для неё бесплатно. Ей также предстоит операция по коррекции груди и гинекологическая операция. Кроме этого, Товстик планирует ушить мышцы и сделать липосакцию.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.