«Движений нет»: Жена Хайдарова раскрыла детали конфликта Дибровой и Товстик

08 сентября 2025, 20:40

Светлана Сильваши прокомментировала отсутствие диалога между Дибровой и Товстик

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* @silvashi_officiel)

Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши сообщила, что Полина Диброва заблокировала номер телефона Елены Товстик. Светлана отметила, что жена ведущего не проявляет желания поговорить с супругой Романа Товстика. Её слова приводит портал Woman.ru.





Сильваши заявила, что не намерена вмешиваться в личную жизнь других людей, однако всё же дала комментарий о данной ситуации.

«Про Полину могу сказать одно — со слов Елены Полина заблокировала её... Но если Полина проявит такое желание, она может с Еленой о чём-то поговорить, но таких движений нет», — рассказала жена Хайдарова.