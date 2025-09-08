«А сам?»: Губернатор Федорищев нашёл посредника для диалога с Егором Кридом

08 сентября 2025, 19:41

Кремлёв приедет в Самару для беседы с губернатором о скандале с Егором Кридом

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в личном блоге, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв приедет к нему для обсуждения ситуации вокруг певца Егора Крида.





Отмечается, что сам музыкант ещё не подтвердил своё участие в беседе. Федорищев же добился визита Кремлёва.

«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но, а сам?» — написал самарский губернатор.