«А сам?»: Губернатор Федорищев нашёл посредника для диалога с Егором Кридом
Кремлёв приедет в Самару для беседы с губернатором о скандале с Егором Кридом
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в личном блоге, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв приедет к нему для обсуждения ситуации вокруг певца Егора Крида.
Отмечается, что сам музыкант ещё не подтвердил своё участие в беседе. Федорищев же добился визита Кремлёва.
«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но, а сам?» — написал самарский губернатор.Поводом для встречи стал публичный конфликт между Кридом и общественницей Екатериной Мизулиной. Она раскритиковала номер на концерте певца, где он целовался с девушкой в шортах и топе. Мизулина назвала действия на сцене «развратными» и провела параллель с голой вечеринкой.
Крид в ответ заявил, что Мизулина «больная на всю голову», и выразил сожаление, что у него нет возможности отправить её на проверку в правоохранительные органы и психоневрологический диспансер.