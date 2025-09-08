«Не привыкать»: Шаляпин заявил о пластической операции ради «товарного вида»

08 сентября 2025, 18:30

Прохор Шаляпин сообщил о планах сделать пластическую операцию

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин сообщил о планах сделать пластическую операцию. Артист подчеркнул, что на такое решение его побуждает профессия, а не возраст.





В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин уточнил, что уже не раз обращался к услугам пластических хирургов. Он не скрывает процедуры и не видит в них ничего постыдного. Например, свой визит к косметологу он показал всей стране, считая уход за внешностью нормой.



На этот раз изменения затронут лицо шоумена и некоторые проблемные зоны.

«Не хочу пока сообщать, в каких именно зонах ожидается вмешательство. Но глобально моя внешность не изменится. Это не тот случай, когда ложишься под скальпель, а просыпаешься с чужим лицом», — рассказал певец.