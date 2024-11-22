«Двойные стандарты»: Пригожин высказался о сложившейся в шоу-бизнесе ситуации

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
«Я могу сказать, что до этих событий у нас у всех были прекрасные друг с другом отношения, но потом каждый пошел по своей дороге, у каждого своё видение. У меня есть своё, но если я его скажу, то это обидит все стороны, поэтому я лучше промолчу», — сообщил продюсер.
Он добавил, что все чаще не понимает, что происходит, и не видит последовательности во многих действиях.
«Я не понимаю, что откуда растёт и что куда втекает, но одно могу сказать, что должна быть последовательность в каждых действиях. Почему-то у некоторых получается (я не буду сейчас их имена называть) на всех стульях сидеть одновременно: и в Америке жить, и в России зарабатывать. Потому что там зарабатывать негде. У некоторых это блестяще получается. Я аплодирую им стоя. И на этих людей государство спокойно закрывает глаза. Кому-то можно все, кому-то ничего. То есть мы говорим о двойных стандартах, они здесь тоже присутствуют», — поделился продюсер.
По его словам, хочется понимания и последовательности в каждой ситуации, чтобы не было путаницы и разъединения.
«Некоторых артистов раком поставили, заставили извиняться, а некоторым просто можно, потому что им можно всё. Им всё с рук сходит. Я испытываю это непонимание с 2014 года, когда началась история с Юрмалой, и многие боялись приближаться к тем, кого запретили, чтобы на всякий случай их тоже не запретили. Некоторых заставляют высказываться, некоторые высказываются сами, некоторые вообще ничего не высказывают, а кто-то высказывает, и ничего им за это нет. Это всё нужно распутывать. Кто будет этим заниматься, неизвестно», — сообщил Пригожин.
Он подчеркнул, что необходимо поточнее формулировать и вводить правила.
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