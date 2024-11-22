«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
«Мне кажется, что все, кто бросил вызов своему государству и поставил себя выше всех существующих проблем, должны сами за это отвечать. И пусть отвечают те, кто это разрешает. Скажу честно: мне ни холодно ни жарко, есть ли они на телевидении. Я долгие годы проработал с Кристиной, у нас всегда были прекрасные отношения, а потом обнаружил вдруг в соцсетях, что она от меня, например, отписалась, но я ничего в ее адрес плохого не говорю», — сказал собеседник.
Он добавил, что многие происходящие вещи вызывают негодование, и невозможно однозначно на это реагировать.
«Но если телевизионщики позволяют это делать, то мне вообще тогда ничего не понятно. И зачем ей специально сюда лететь, чтобы сняться на программе? Мне кажется, это какая-то лабуда. Сейчас происходит столько алогичных вещей, которые вызывают у меня негодование. С одной стороны, они как бы выступают в роли протестных и уезжают. С другой стороны, они приезжают и здесь работают. Тогда вы определитесь уже, кому можно, а кому чего нельзя. То есть, если ты выступаешь в России, то тебе там запрещают, если ты не выступаешь в России, тебе тут запрещают, и все так по кругу. Отсутствие единства, какой-то общности ломает всю конструкцию», — поделился продюсер.
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