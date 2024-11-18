Помолодевшая Пугачева уехала в Америку: примадонна сделала то, о чем долго говорили

Фото: соцсети Максима Галкина*
Почему Пугачева и Галкин* уехали в США
Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* встретились с дочерью Кристиной Орбакайте в США. Хотя примадонна очень близка со своей старшей дочерью, видеться часто им почти не удается. На этот раз встреча состоялась из-за гастролей Галкина*, который привез с собой за океан всю семью.
Он опубликовал в личном блоге фотографию, на которой изображен он сам, Пугачева и все ее дети. Поклонники с восторгом отметили, насколько великолепно выглядит звезда российской эстрады в свои 75 лет.
Кристина давно живет в Штатах с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Артистка гастролирует везде, кроме России. Несколько лет назад в Америку также переехал и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Стоит отметить, что у всех членов семьи Пугачевой есть недвижимость, которая была приобретена еще в 2000-х.
Сегодня примадонна с детьми живет обычной жизнью. До недавнего времени Алла Борисовна находилась в солнечном Лимассоле. На Кипре у нее просторные апартаменты в элитном жилом комплексе. Она прогуливалась за руку с Галкиным* по побережью, не опасаясь внимания фанатов.
Стоит ли ждать возвращения примадонны в Россию
В августе этого года сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину. По данным Telegram-канала Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.
Уточняется, что визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами и примут решения. Также певица попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иностранного агента на протяжении нескольких лет не приносит результата. И если понадобится, постарается повлиять.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.
«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.
На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин пояснил, что не может дать точный ответ.
Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в Москве
Кристина Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России. По информации Mash, артистка собирается зимовать в солнечной Калифорнии и пробудет там как минимум до конца января.
Дочь примадонны зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — отказалась. Причинами отказа могли стать политическая ситуация, отмены и не очень тёплый приём в родной стране.
При этом Орбакайте не раз пыталась вернуться домой — ведь в США она собирала пустые залы. Однако в этом году Кристина сначала согласилась выступить в Кремлёвском дворце бесплатно, но в последний момент все отменила.
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*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ