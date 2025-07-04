«Двойные стандарты»: Шаляпин разнёс Галкина* за молчание об агрессии Израиля
Шаляпин обвинил Галкина* в двойных стандартах за молчание об агрессии Израиля
Максим Галкин* отказался комментировать бомбёжки Палестины Израилем, хотя ранее многократно критиковал Россию якобы за агрессию к Украине. На это указал певец Прохор Шаляпин, обвинив шоумена в двойных стандартах.
Собеседник NEWS.ru добавил, что Россия достойно отстаивает свои национальные интересы. Это он пытается объяснить в том числе своим знакомым с Украины.
«В том числе мирное население Украины не трогает наша армия. Я даже объясняю моим друзьям, которые живут на Украине: если упал снаряд на дом в Киеве, то это ваши ПВО сбили», – подчеркнул Шаляпин, добавив, что ВС РФ ударяют исключительно по военным объектам.
Читайте также:
*признан Минюстом РФ иноагентом
**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России