«Двойные стандарты»: Шаляпин разнёс Галкина* за молчание об агрессии Израиля

Шаляпин обвинил Галкина* в двойных стандартах за молчание об агрессии Израиля
Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* отказался комментировать бомбёжки Палестины Израилем, хотя ранее многократно критиковал Россию якобы за агрессию к Украине. На это указал певец Прохор Шаляпин, обвинив шоумена в двойных стандартах.



Собеседник NEWS.ru добавил, что Россия достойно отстаивает свои национальные интересы. Это он пытается объяснить в том числе своим знакомым с Украины.

«В том числе мирное население Украины не трогает наша армия. Я даже объясняю моим друзьям, которые живут на Украине: если упал снаряд на дом в Киеве, то это ваши ПВО сбили», – подчеркнул Шаляпин, добавив, что ВС РФ ударяют исключительно по военным объектам.

*признан Минюстом РФ иноагентом

**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

Анастасия Чинкова

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