04 июля 2025, 12:14

Шаляпин обвинил Галкина* в двойных стандартах за молчание об агрессии Израиля

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* отказался комментировать бомбёжки Палестины Израилем, хотя ранее многократно критиковал Россию якобы за агрессию к Украине. На это указал певец Прохор Шаляпин, обвинив шоумена в двойных стандартах.





Собеседник NEWS.ru добавил, что Россия достойно отстаивает свои национальные интересы. Это он пытается объяснить в том числе своим знакомым с Украины.





«В том числе мирное население Украины не трогает наша армия. Я даже объясняю моим друзьям, которые живут на Украине: если упал снаряд на дом в Киеве, то это ваши ПВО сбили», – подчеркнул Шаляпин, добавив, что ВС РФ ударяют исключительно по военным объектам.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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