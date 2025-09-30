Дворцов объяснил желание Леди Гаги посетить Россию национальными особенностями

30 сентября 2025, 17:06

Леди Гага (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер Сергей Дворцов объяснил желание американской певицы Леди Гаги посетить Россию национальными особенностями граждан РФ. Все из-за того, что наши люди умеют встречать мировых знаменитостей.





В своей беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов отметил, что звезды больше нигде не видят такого радушного приема, как в России. В сравнение продюсер привел западного зрителя, который не такой щедрый.





«Но дело в том, что наш зритель как раз отличается тем, что умеет на высоком уровне принимать звезд мирового масштаба. В России они попадают в шикарные условия, им платят огромные гонорары. Западный зритель совсем другой, не такой щедрый и открытый, как наш», — сказал Дворцов.